



ОК "РУСАЛ", один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о проведении в Волгограде 15 июля уникального светомузыкального шоу «ALхимия света» в рамках празднования Дня металлурга.

Мероприятие начнется на Площади Павших Борцов в 21.00 и посетить его могут все желающие.

«Волгоградцев и гостей нашего города ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания гостиницы «Волгоград», и интерактивная музыкально-развлекательная программа. Гости праздника станут не только зрителями, но и участниками действа. Прямо во время мероприятия зрители смогут принять участие в Instagram-конкурсе "РУСАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ". Для участия в нем необходимо будет опубликовать фотографии с хештегами и поздравлениями коллегам из других городов. Специальная программа будет находить фотографии, а оператор - в режиме ручного отбора - транслировать их на здание. Авторы лучших снимков получат призы», - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе "РУСАЛа".

Второй конкурс, "КОД РУСАЛА", определит самого внимательного зрителя, который получит суперприз от компании. Для этого нужно внимательно следить за 3D мэппинг-шоу и найти зашифрованный в видеоролике цифровой код.

Шоу включает в себя и развлекательные активности - KissCam и DanceCam, во время которых оператор будет транслировать на здание крупные планы зрителей. Кроме того, перед волгоградцами выступит кавер-группа "Метро", а завершится праздник дискотекой с видео-проекцией на здание.

«Световое шоу «ALхимия света» разрушит все грани между прошлым и будущим и даст возможность жителям Волгограда узнать, как крылатый металл меняет нашу жизнь, с каждым днем воплощая самые смелые мечты фантастов о будущем», - обещают в "РУСАЛе".

День металлурга в форматах 3D-mapping и лазерного шоу пройдет в регионах присутствия "РУСАЛа": Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Новокузнецке, Таежном, Шелехове. В большинстве городов 3D-мэппинг и лазерные шоу будут показаны впервые.

Подробнее о празднике можно узнать на сайте: http://rusalfestival.ru/events/240/



