Волгоградцы могут воспользоваться услугами городских автобусов 19 с половиной часов в сутки. Об этом ИА «Высота 102 заявили сегодня в мэрии города. Самый ранний рейс совершается по маршруту № 77, который обслуживает муниципальное предприятие «ВПАТП-7»: в 4.40 автобус начинает движение от остановки «Кинотеатр «Юбилейный», а в 6.25 он уже прибывает на конечную остановку «ТРК «КомсоМОЛЛ». Самое позднее отправление транспорта происходит по будням в 22.30 – также от остановки у «КомсоМОЛЛа» на последний рейс выходит автобус №77. В Красноармейский район к «Кинотеатру «Юбилейный» он возвращается за полночь – в 00.15.

Самое протяженное среди всех волгоградских автобусных маршрутов направление №77 связывает Красноармейский и Дзержинский районы города, охватывая шесть районов. Первый автобус №2 от ВолгоГРЭС отправляется уже в 5.29, самое позднее возвращение к Кировский район – в 21.53. Более чем на час позднее «двойки» завершает свою работу автобус №21 – в пос. ГЭС он возвращается в 23.00. Кроме того, в июне текущего года автобусы №6 «Ж/д-вокзал – Пос. Аэропорт» стали ходить чаще с интервалом 5 минут в часы пик, а время их работы на маршруте увеличилось на более чем на час. Первый рейс из поселка после внесенных изменений отправляется теперь в 5.50, последнее отправление от железнодорожного вокзала – в 21.30. Возвращение в Аэропорт предусмотрено в 22.15.

В мэрии подчеркнули, что уже восемь автобусных маршрутов охвачены единым расписанием: это №№20, 21 и 25, которые обслуживают северное направление, №№77, 55 и 55к – южное направление и №№6 и 6к, следующие в пос. Аэропорт и Гумрак. В настоящее время разрабатывается единое расписание для маршрутов №№2 и 95, начальной остановкой которых является «ВолгоГРЭС». Рассматривается возможность включения в единое расписание троллейбусов.



