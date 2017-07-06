Прокуратурой восстановлено право родителей в Дубовском районе на получение компенсации за содержание детей в дошкольных учреждениях. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, проверкой установлено, что в марте 2017 года в отдел за получением компенсационной части родительской платы за содержание ребенка в детском саду обратилась заявительница, приложив все необходимые документы, подтверждающие ее законное право на получение указанной выплаты. Однако по истечении установленного законом срока решение о назначении ей компенсационной выплаты принято не было. Аналогичные нарушения были выявлены прокуратурой района еще в двух случаях. В отношении начальника отдела возбуждено три административных производства за нарушение порядка предоставления муниципальной услуги. Указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 21 тыс. рублей.



