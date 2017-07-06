В Волгоградской области задержана находившаяся в федеральном розыске мошенница-"гастролерша"





Сотрудники уголовного розыска задержали в городе Волжском 29-летнюю жительницу Ставропольского края, которая с июня находилась в федеральном розыске. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, женщина обвиняется в мошенничестве и совершении краж на территории Ростовской области. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С июня этого года она не являлась на судебные заседания по рассмотрению возбужденных в отношении нее уголовных дел, все это время скрываясь на территории различных регионов страны. По имеющейся информации задержанная может быть причастна к совершению аналогичных преступлений и на территории Воронежской и Волгоградской области.

Полиция просит всех, кто пострадал от действий данной гражданки, обратиться в ближайшее отделение или позвонить по телефонам в г. Волжском: 8(8443)41-13-63, 8(8443)41-56-56 или 02.



