Сегодня на Волге в Николаевском районе опрокинулся катер «Луч-9», в котором находились 6 взрослых и 4 детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах региона, сообщение о ЧП, которое произошло в 50 метрах от берега, поступило в оперативные службы в 17.40. Спасти удалось 9 человек, один погиб. По предварительной информации, это мужчина 1961 года рождения. В больницу доставлены трое детей – мальчик 2013 года и две девочки 2007 и 2012 года рождения с диагнозом переохлаждение. Остальные от госпитализации отказались. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что ЧП произошло в городе Николаевск, когда катер с людьми отошел от пристани, чтобы переправить их на другой берег. Судно по неизвестным пока причинам перевернулось и затонуло.



