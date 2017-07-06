Исторической надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на ступенях Мамаева кургана в Волгограде придадут постоянный блеск

При разработке проекта благоустройства территории объекта культурною наследия федерального значения - мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане - будет учтена необходимость реставрации надписи «За нашу Советскую Родину – СССР», нанесенной на ступенях лестничного марша. Причем это будет сделано с применением технологий, способствующих длительному сохранению указанной надписи.

Об этом говорится в ответе председателя комитета государственной охраны объектов культурного наследия Алексея Ломова на обращение депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова, сообщает ИА «Высота 102». Кроме того, комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области поблагодарил парламентария за внимательное отношение к состоянию мемориального комплекса на Мамаевом кургане.

Напомним, редакция ИА «Высота 102» не раз рассказывала в своих материалах о жительнице Волгограда Тамаре Ивановне Карповой, которая в течение более 20 лет в канун 9 мая покупала на свои скромные пенсионные деньги краски и кисти и обновляла надпись на ступеньках. В этом году она не смогла это сделать по состоянию своего здоровья, поэтому надпись сильно потускнела.