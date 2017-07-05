Смотрите сегодня в программе: для завершения реконструкции шоссе Авиаторов - одного из ключевых волгоградских объектов к чемпионату мира 2018 года - ищут нового расторопного подрядчика. Новый дом с «улетающим» фасадом в Дзержинском районе Волгограда продолжает ставить рекорды по скорости саморазрушения: плиты падают на головы людей и разбивают машины. Музей - заповедник «Сталинградская битва» распахнул двери для современного искусства: в залах панорамы выставили более 100 живописных работ и скульптур. Эксперты одобрили проект ремонта «желтого дома» на улице Краснознаменской: и рекомендовали исключить установку наружных блоков кондиционеров на фасаде памятника советской архитектуры в центре Волгограда.







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



