Налоговые органы выявляют на территории Волгоградской области случаи несоответствия фактического использования земельных участков их разрешенному использованию, что ведет к снижению сборов земельного налога в консолидированный бюджет региона. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС по Волгоградской области, эта работа проводится совместно с администрацией области. Внимание уделяется земельным участкам с "заниженной" кадастровой стоимостью, в том числе равной одному рублю, по которым фактическое использование не соответствует разрешенному. Так, в 2016 году налоговой инспекцией региона был доначислен земельный налог в сумме 6 миллионов рублей при выявлении факта нецелевого использования земельного участка, на котором расположен торговый комплекс "Зельгрос" в Краснооктябрьском районе Волгограда. Не согласившись с решением инспекции, налогоплательщик обратился в управление с апелляционной жалобой, которая была оставлена без удовлетворения. В Федеральной налоговой службе, а также в судах первой и апелляционной инстанции, это решение также оставили без изменения. По данному конкретному случаю, уточнили в налоговом органе, сумма сборов выросла в 20 раз - с 600 тысяч в 2015 году до 12 миллионов рублей в 2016 году.