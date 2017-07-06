В Волгоградской области обещают устранить задержку выплат социальных пособий до конца недели

Уполномоченный по правам человека Волгоградской области Валерий Ростовщиков намерен обратиться к прокурору Волгоградской области на предмет правовой оценки задержки выплат отдельных социальных пособий гражданам. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт омбудсмена, массовые обращения от родителей в связи с задержкой выплаты детских пособий в приемную уполномоченного стали поступать накануне. Согласно информации комитета социальной защиты населения, действительно, были нарушены сроки выплаты социальных пособий за июнь 2017 года. В этом ведомстве омбудсмена заверили, что финансирование выплат будет восстановлено предварительно 6-7 июля 2017 года.

Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» также поступали обращения жителей региона, которые озвучивали аналогичную проблему. По одной из версий, причиной создавшейся ситуации стал дефицит средств бюджета.



