Журналистам съемочной группы редакции альпинисты признались, что получили указание от управляющей компании никаких комментариев никому не давать. Однако, как стало известно информагентству от жителей дома, в течение трех дней рушащаяся плитка должна быть снята в полном объеме, так как руководители управляющей компании заявили, что они «не хотят сидеть в тюрьме».

Отметим, что саму плитку альпинисты снимали, как говорится, легким нажатием рук. Однако что будет дальше – неизвестно. Жильцы рассказывают, что ходили в управляющую компанию, и там им ответили, что «это уже не наше дело, новую плитку укладывайте сами».

Так кто, все-таки, будет заниматься проблемой новостройки, и, главное, когда – до сих пор неизвестно. И это при том, что дом находится на гарантии. Между тем сами жильцы обсуждают вчерашнее падение плитки на автомобиль гостей нашего города, которые приехали к родственникам из города Надыма Ямало-Ненецкого автономного округа. Владелец машины Роман Кравченко до сих пор пребывает в шоке: его двухлетнего ребенка спасла от гибели, - говорит он, - обычная подушка, которой он закрыл стекло заднего сиденья от солнца. Он не понимает, как можно создать ситуацию, реально угрожающую жизни людей. По его словам, он бывал во многих городах России, но никогда не видел, чтобы новый дом выглядел хуже, чем аварийное жилье.

Напомним, новострой приняли в эксплуатацию с массой недоделок в конце декабря 2013 года. Разрешение было подписано бывшим замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым. Застройщиком является ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Щербиным. При этом Щербин игнорирует решение Арбитражного суда Волгоградской области, который еще в январе 2016 года обязал компанию в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома. Однако воз и ныне там. Не наказан и чиновник, подписавший документы на ввод дома в эксплуатацию.

P.S. Несколько минут назад в редакцию вновь позвонили жильцы дома. Они заявили, что стали свидетелями очередного падения облицовочной плитки. Теперь она упала на голову одному из альпинистов, работающих на демонтаже. «Нам наверху не было так страшно, как внизу», - признались они жителям. Пострадавший признался, что ему «реально плохо». Однако обратится ли он к врачу – пока неизвестно.









