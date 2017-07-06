В Волгограде эксперты посчитали лишними кондиционеры на историческом фасаде "желтого дома"





Экспертная комиссия одобрила проектную документацию на проведение работ по ремонту фасада здания на улице Краснознаменская, 17, которое является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает ИА "Высота 102". В памятнике архитектуры советской эпохи под названием "Областное управление, 1957 г., арх. Попов", более известном как "желтый дом", располагаются управления МВД и ФСБ по региону.





Четырехэтажное здание П-образной формы решенное в стиле неоклассицизма, является ярким образцом советской архитектуры 1950-х годов. Все фасады здания оформлены стилизованным дорическим ордером, столбами и пилястрами в простенках окон, увенчаны сильно вынесенным карнизом и высоким парапетом. Декорированы лепниной в подоконных частях, поясом иоников и розетками на венчающем карнизе. Цоколь обработан штукатурным рустом. Дворовые фасады решены достаточно просто, декоративное оформление представлено в виде развитого карниза, ризалитов и венчающего фронтона простых форм. Главные фасады окрашены охрой светло-коричневого оттенка, дворовые фасады окрашены охрой светло-желтого оттенка, цоколь выделен серым цветом. Принятый монохромный подход, как подчеркивают эксперты, придает зданию особую выразительность и монументальность.





В заключении отмечена высокая сохранность объекта культурного наследия и подлинных его элементов. Однако были отмечены ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на его внешний исторический облик, в первую очередь это связано с установкой на фасадах кондиционеров. "Комиссия экспертов сочла необходимым рекомендовать исключить установку кондиционеров на фасадах, формирующих территорию общего пользования", - говорится в документе. Рекомендаций о том, как обойтись в волгоградскую жару без этого устройства, эксперты не дали.

Комплекс запланированных ремонтных работ на фасаде исторического здания в целом одобрен. Отмечается, что по результатам обследования были выявлены локальные трещины в кирпичной кладке, преимущественно в карнизной части стен и парапетном ограждении; повреждение лепных композиций над входными группами, в частности разрушение бетона с локальными утратами декоративного элемента "Герб СССР", трещины в элементах "Ветвь" и "Венок", а также трещины в зоне примыкания указанных элементов к стене здания. Есть локальные повреждения штукатурного слоя стен, в том числе в уровне парапетного ограждения. Наиболее сильные разрушения штукатурного слоя (трещины, отслоение красочного слоя со следами намокания) наблюдаются на дворовых фасадах. К основным причинам, вызвавших появление указанных повреждений, отнесены недостатки системы водоотведения на кровле, приводящих к намоканию стен и усугубляемые перепадами температур в весенне-осенний периоды. Отмечается, что в результате ремонта фасада будет восстановлена лепнина, декоративные элементы, заделаны трещины, заменены окна, но при этом цветовое оформление фасада останется прежним.

На ремонт фасада "желтого дома" в апреле текущего года из федерального бюджета по линии МВД России выделено 15 миллионов рублей. С необходимостью проведения работ на этом объекте культурного наследия согласился заместитель министра МВД РФ Александр Махонов, который в ноябре 2016 года посетил с рабочим визитом Волгоград. Он поддержал инициативу регионального главка МВД. Здание будет приведено в порядок к чемпионату мира по футболу 2018 года.