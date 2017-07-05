В Рудне Волгоградской области после обработки полей на пасеках погибли все пчелы





Обстоятельства чрезвычайного происшествия, связанного с массовой гибелью пчелиных семей, выясняют сегодня в Руднянском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, когда на пасеки, расположенные сразу за районным центром, пришли пчеловоды, они увидели страшную картину – десятки тысяч погибших пчел. В местный отдел полиции десятки пчеловодов написали заявления с требованием разобраться в случившемся и наказать виновных. «Мы остались без средств к существованию, пропал наш тяжелый труд, погибли пчелы, а люди жили только тем, что давала пасека», - пчеловоды еле сдерживали слезы. Как предположили пострадавшие, причиной массовой гибели пчел могла стать обработка полей с воздуха химикатами. В качестве возможного виновника случившегося они назвали сельхозпредприятие «Дельта-Агро», где, якобы и организовали вылет сельхозавиации. «Нас даже не предупредили об этом, тем более, что рядом с населенным пунктом обрабатывать поля с воздуха запрещено!» - утверждают пчеловоды. Между тем, руководитель предприятия Александр Коротков категорически отверг свою причастность к ЧП. «Мы планировали авиаобработку полей только завтра вечером, и все это время мы упрашивали людей, чтобы они на время перевезли ульи. Это дается тяжело. Сейчас цветет липа, и понятно, что пчеловоды не хотят переезжать. Но и нас надо понять: у нас осталось необработанной тысяча гектаров пшеницы, у нас тоже уходит время. Мне непонятно, почему думают именно на нас? Мы обработку с воздуха не вели. И вообще, у нас еще много фермеров здесь работают». Тем временем в администрации Руднянского района также начали расследование обстоятельств ЧП. «Пока мы даже предположительно не можем сказать, кто обрабатывал поля, но мы сейчас все выясняем. Погибшие пчелы будут отправлены на анализ в специализированную лабораторию, чтобы выяснить, какой химикат стал причиной мора», - пояснили здесь.





Между тем, напомним, похожий случай произошел весной прошлого года в хуторе Безымянный Михайловки. Тогда тоже местные жители лишились пчелиных семей после обработки полей сельхозавиацией, заказанной местным фермером. Осенью прошлого года в Михайловский городской суд были поданы иски от пчеловодов, которые надеялись возместить нанесенный им ущерб, а он был немаленьким: ведь мало того, что люди остались без меда и выручки, так им пришлось еще и тратиться на закупку новых пчелиных семей. Но решение суда местных жителей разочаровало: фермер был оштрафован на не очень крупную сумму. Сейчас, рассказали в сельской администрации, сельхозпроизводители извлекли урок из случившегося: теперь пчеловодов заранее предупреждают о графике авиаобработки полей. ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.



