















Выставка «Между Волгой и Доном», посвященная 75-летнему юбилею победы в Сталинградской битве и 260-летию Российской академии художеств открыта в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщает ИА «Высота 102». В экспозиции представлено более 100 живописных и скульптурных работ, созданных членами южного регионального отделения Академии художеств. В музее-панораме в эти дни можно увидеть и работы народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.













«Мы пытаемся позиционировать себя не только как военно-исторический музей, но и как художественный. Ведь у нас представлено самое крупное живописное полотно в России площадью почти 3000 квадратных метров - это панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», - рассказала ИА «Высота 102» завотделом экспозиционно-выставочной работы музея Светлана Аргасцева. Основной идеей выставки современного искусства стало представление взгляда сегодняшних художников на мирную жизнь, за которую люди отдавали свои жизни во время войны. Параллельно с работами современных авторов в музее подготовлена экспозиция личных вещей и документов героев Сталинградской битвы, чьи образы вдохновили художников студии М. Грекова на создание знаменитого живописного полотна панорамы. Выставка будет работать в течение месяца.







