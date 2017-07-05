В новом детском саду в Волгограде в жару течет крыша





Такой «удивительный» эффект, как утверждают родители воспитанников многострадального детского сада №36 в Советском районе Волгограда, дает сырой утеплитель, который лежит на крыше. Как рассказали ИА «Высота 102» мамы и папы малышей, в группах и в коридорах ощущается сильная влажность, при этом с потолка постоянно сыпется побелка, пропитанная химикатами от утеплителя, и эта "приправа" частенько попадает детям в суп. Плюс – неприятный запах стекловолокна. Хотя в детском саду и стоят приборы, которые, по сути, должны сушить утеплитель, однако, по словам родителей, толку от этого никакого.





Между тем, напомним, информагентство «Высота 102» неоднократно сообщало о проблемах со строительством детского сада №38 по улице Воронова, 16 в Советском районе. Дошкольное учреждение начали строить еще в 2011 году, однако потом контракт на сумму почти в 115 миллионов рублей был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком условий договора. Достраивать детский сад стали только в 2014 году, причем практически на всех этапах строительства выявлялись различные недоделки и дефекты. Даже после ввода в эксплуатацию дошкольного учреждения по-прежнему фиксировались трещины в стенах, крыша протекала, а отсутствие гидроизоляции фундамента и многие другие дефекты создавали угрозу жизни и здоровью детей. В прошлом году прокуратура Волгограда установила, что все нарушения допущены из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками администрации города, а также из-за отсутствия контроля за деятельностью подчиненных со стороны руководства мэрии. Напомним, курировал строительство детского сада заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко.

Сейчас, по некоторым данным, на замену сырого утеплителя на крыше детского сада требуется несколько миллионов рублей.







