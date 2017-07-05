В Волгограде объявлен повторный аукцион на реконструкцию 850-метрового участка улицы Ангарской





Повторный аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по реконструкции улицы Ангарской в границах от ул. Римского-Корсакова до АЗС в Дзержинском районе объявлен в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". Речь идет о реконструкции 850-метрового участка автодороги, который включает в себя целый комплекс работ: вынос и переустройство многочисленных сетей и коммуникаций, ремонт переездов, дорожного полотна, устройство ливневой канализации, освещения, тротуаров и др. Видимо, по этой причине в прошлом году желающих принять участие в реконструкции улицы не нашлось - не было подано ни одной заявки. Тогда цена контракта была 146 576 740 рублей. В этом году она увеличена до 155 687 155 рублей. Заказчиком работ по-прежнему выступает МУ "Комдорстрой". Реконструкция дороги, согласно технической документации, должна быть завершена к декабрю 2018 года. Основные источники финансирования работ - субсидия из дорожного фонда Волгоградской области и бюджет города Волгограда.



