Ректор волгоградского вуза заработал на шесть квартир





Обстоятельствами сбора так называемых пожертвований со студентов Волгоградского государственного института искусства и культуры заинтересовались в контрольных органах. Как сообщает ИА «Высота 102», выяснилось, что студенты института жертвовали вузу денежные средства на различные цели: на проведение ремонтных работ, приобретение предметов хозяйственного пользования, проведение спортивных, культурно-массовых и юбилейных мероприятий, а также на проведение симпозиумов, конференций и семинаров. Размер благотворительных взносов варьировался от 1 до нескольких тысяч рублей. При этом стипендии студентов довольно скромные – от 600 до 1 тысячи 300 рублей. На каком основании со студентов собирались взносы, предстоит выяснить. Между тем, судя по зарплатам верхушки руководства вузом, о нехватке денежных средств в институте говорить не приходится. Например, за 2015 год ректор ГБУК высшего профессионального образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» Виктор Крючек заработал около 2,2 миллионов рублей, то есть в месяц у него выходило от 180 до 200 тысяч рублей. Интересно, что Виктор Крючек за 2015 год задекларировал и три квартиры и столько же – его супруга, имеющая доход за 2015 год всего в 123 тысячи рублей. По некоторым данным, пять из шести квартир супружеской четы находятся в Санкт-Петербурге. Каким образом изменилось благосостояние семьи ректора за 2016 год, неизвестно, так как в списке руководителей учреждений, подведомственных комитету культуры Волгоградской области, подавших сведения о доходах, Виктор Крючек не значился.

Между тем, весьма неплохо жили и некоторые другие руководители института. Например, проректоры зарабатывали от 80 до 120 тысяч рублей, более 100 тысяч составляла зарплата заведующего кафедрой народного хорового и инструментального искусства и столько же – двух деканов. При этом, например, деканы других факультетов и завкафедрами, которые, по некоторым данным, не были приближены к ректору, получали за свой труд достаточно скромную зарплату – от 15 до 30 тысяч рублей. Интересно, что большие зарплаты распространялись лишь на узкий круг сотрудников, а подавляющая часть – около 95% - могла «похвастаться» доходом менее 15 тысяч рублей в месяц.

К слову, списочная часть сотрудников института составляет аж… 450 человек. И это с учетом того, что в вузе предусмотрено около 240 бюджетных мест и еще около 80 – на платных отделениях. Таким образом, на одного обучающегося приходится более одного сотрудника института. Такой «роскоши» не может позволить себе ни один государственный вуз.

Между тем, высокие зарплаты аудиторы КСП Волгоградской области нашли и в других учреждениях культуры. Например, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Волгоградского Нового экспериментального театра выяснилось, что надбавки к зарплатам некоторых актеров в 2 раза превышали допустимый предел, к тому же театр нес расходы на аренду дорогостоящего жилья для одного из артистов. Кроме того, заключенный при бывшем руководстве комитета культуры Волгоградской области с худруком театра на выплату более 30 миллионов рублей в качестве авторского вознаграждения, по мнению аудиторов, мог поставить учреждение на грань банкротства.