



Полицейские в ходе рейда по местам пребывания иностранных рабочих задержали в Иловлинском районе 11 граждан Узбекистана и Китая, которые находились на территории России незаконно. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, им грозит крупный штраф с административным выдворением за пределы Российской Федерации. В ходе рейда также были задержаны 15 прибывших в Волгоградскую область на заработки граждан Узбекистана и Китая. Они были привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда, режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности. Иностранным рабочим предстоит выплатить штраф, а в случае повторного аналогичного нарушения в течение года им грозит выдворение за пределы страны.





Также выявлены 7 граждан республики Узбекистан, которым аннулированы ранее выданные патенты на осуществление трудовой деятельности на территории России по подложным документам. Нарушителям сократили срок пребывания на территории страны и вручили уведомления о выезде с территории РФ в течение 3 суток.



