О волоките и бездействии управляющей компании - ООО «Эксплуатирующая Компания Ворошиловского района» - поведали журналистам ИА «Высота 102» жители дома №14 по улице Рабоче-Крестьянская. По словам Дмитрия Буланова, люди обратились, как им казалось, с элементарной просьбой: произвести обрезку сухих веток деревьев в их дворе. Но они никак не ожидали, что это дело превратится в долгоиграющую пластинку. Как заявила на их обращение директор УК Бородина, цитируем, «в случаях рассмотрения заявлений физических лиц, к заявлению прилагается документ: письменное согласие собственников помещений в многоквартирном доме, регистрационные листы с подписями собственников жилых помещений не менее 51%, протокол общего собрания собственников.

И только потом специалисты ООО «ЭК ВР» выполнят комиссионное обследование с агрономом зеленых насаждений на придомовой территории, закажут инженерно-топографический план жилого дома, оформят постановления на вырубку и омолаживающую обрезку в администрации Ворошиловского района.

Законопослушные граждане с точностью выполнили все предписания управляющей компании. Их обращение было зарегистрировано 22 мая. Плановый срок исполнения, как отмечено в бланке регистрации, - 5 июня 2017 года. Однако результата нет до сих пор. А сегодня – рассказывают жители, - упало большое дерево во дворе их дома, перекрыв не только тротуар, но и проезжую часть.

«Так чего нам ждать дальше, особенно во время ухудшения погоды, - задают вопрос руководству управляющей компании волгоградцы. - Ветер ломает не только сухие, но и здоровые ветки, и все это несет реальную опасность для жизни и здоровья. Неужели надо ждать беды, чтобы только в этом случае были приняты меры?».

Однако ответа от управленцев нет.



