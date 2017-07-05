Волгоград: Крупнейшей панораме России - 35!





Музей-заповедник «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества 8 июля отмечает славную дату – 35 лет со дня открытия панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.

Этому событию посвящается ряд мероприятий, которые будут проходить в музее-панораме «Сталинградская битва». Посетителей приглашают прослушать публичную лекцию по истории создания панорамы. В предпанорамном зале будет проводиться викторина на знание сюжетных линий масштабного кругового полотна.

На площади перед входом в здание музея все желающие посетят ретрофотоателье, где смогут сфотографироваться на память. Кроме того, 8 июля с 20.45 до 21.30 на здание панорамы будет проецироваться документальный фильм, рассказывающий о различных этапах создания этого грандиозного художественного произведения.



