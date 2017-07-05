В Волгограде строители объекта к ЧМ-2018 опровергли выводы аудиторов о рисках срыва графика









Ход строительства водоочистных сооружений в Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня не вызвал вопросов у губернатора региона Андрея Бочарова и руководителей профильных ведомств, сообщает ИА «Высота 102». Объект, который строится к ЧМ-2018 на берегу Волги, в районе улицы Химической, фигурировал в отчете КСП по итогам I квартала этого года как вызывающий опасения из–за риска срыва плановых сроков. Сегодня во время инспекции строительства комплекса представитель генподрядчика заверил руководство области, что отставание, о котором говорилось в отчете аудиторов, составляло всего две недели и уже ликвидировано. Причиной задержки было названо то, что аппарат для бурения туннелей для труб получил повреждения, наткнувшись в грунте на старые рельсы. 15 марта, когда губернатор посещал объект, строители уже рассказывали главе региона о трудностях при проведении подводно-технических работ – тогда говорилось о неожиданном препятствии в виде скал и о том, что при проведении микротоннелирования под водой обнаружились металлические конструкции. Вместе с тем компания - подрядчик заявляет о том, что в график уложится и оценивает готовность важного инфраструктурного объекта на 75 % (эта же цифра звучала в марте – прим. ред. ИА «Высота 102»).













Сегодня главу региона также попросили оказать содействие в вопросе подключения водоочистительного комплекса к электросетям. Соответствующее поручение уже дано профильным ведомствам. После завершения инспекции Андрей Бочаров сделал вывод, что строительство идет в плановом графике. «Нет оснований, что объект не будет сдан вовремя. Вопросов по объекту нет», - заключил губернатор.





















На сегодняшний день на водоочистных сооружениях Краснооктябрьского района, состоящих из трех пусковых комплексов, полностью готовы блочно-модульная котельная, трансформаторная подстанция, насосная станция, часть внутренних сетей, резервуар чистой воды, практически достроены хлораторная станция и блок ливневой канализации. Параллельно идет возведение насосной станции 2-го подъема мощностью 200 тысяч кубометров воды в сутки, а к концу года должно завершиться строительство блока водоподготовки и всех остальных объектов водоочистных сооружений. Стоимость контракта - 2 миллиарда 290 миллионов рублей.



