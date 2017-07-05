«Мир онлайн» обеспечит за границей безлимитный интернет





Своим волгоградским абонентам, собирающимся за границу, МегаФон рекомендует взять с собой новую опцию «Мир онлайн». Она откроет безлимитный доступ в интернет в международном роуминге в 43 странах. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

По данным МегаФона, количество поволжских абонентов, отправившихся в июне этого года за рубеж, увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 50%, а объем потребленного ими интернет-трафика возрос в рекордные 8,5 раз. Для сравнения: в предыдущем году рост был двукратный.

«Благодаря выгодным опциям абоненты МегаФона с каждым годом все свободнее пользуются мобильным интернетом в поездках по миру: для получения данных, общения с Россией через мессенджеры и в соцсетях. Новая опция «Мир онлайн» обеспечивает безлимитную передачу данных в наиболее популярных странах. Опция революционно снижает стоимость трафика:например, в Европе по базовому тарифу за 700 рублей можно получить порядка 140 мегабайт, а с «Мир онлайн» - за 600 рублей безлимит на круглые сутки», – комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.

Опция «Мир онлайн» действует в 43 популярных странах:

• СНГ и Балтии: Абхазии, Белоруссии, Латвии, Литве, Украине, Эстонии;

• Европы: Болгарии,Ватикане, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре,Лихтенштейне, Нидерландах, Мальте, Норвегии, Румынии, Португалии, Сан-Марино, Черногории, Чехии, Хорватии, Финляндии, Швеции;

• Азии и Африки: Египете, Израиле, Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланде, Тунисе, Турции, ЮАР;

• а также: Австралии, Новой Зеландии, Канаде и США.