В Волгоградской области судебного пристава судят за мошенничество и взятки

Старший судебный пристав Киквидзенского районного отдела судебных приставов УФССП России по области предстанет перед судом за мошенничество, присвоение денег и взятки, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. По данным следствия, в марте 2015 года пристав получил от должника 30 тысяч рублей, но на соответствующий депозитный счет указанные денежные средства не зачислил, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. В марте 2017 года обвиняемый получил от другого должника по исполнительному производству 4 тысячи рублей в счет погашения судебного штрафа, выдав указанному лицу квитанцию. Однако названную денежную сумму злоумышленник на депозитный счет взыскателя снова не зачислил, присвоив себе. Также установлено, что в марте 2017 года обвиняемый лично получил от гражданки взятку в размере 500 тысяч рублей за непринятие мер к реализации арестованного имущества последней, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по области. Расследование проводилось региональным СУ СК России по Волгоградской области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемый признал частично.



