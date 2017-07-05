Волгоград готовится встретить зиму во всеоружии

«Концессии теплоснабжения» совместно с управляющими организациями продолжают подготовку жилого фонда к предстоящей зиме. Встретить холода во всеоружии готовы уже 53% многоквартирных домов областного центра. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, из 5004 многоквартирных домов Волгограда, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, промыто и опрессовано 2632 многоэтажки. Проверка внутридомовых сетей отопления осуществляется тепловыми сетями по заявке потребителя - управляющей организации, подаваемой в территориальное подразделение отдела режимов потребления «Концессии теплоснабжения» (районную тепловую инспекцию). Если в ходе проверки выявляются нарушения, УК и ТСЖ обязаны их устранить. Только после этого они могут получить акт промывки и опрессовки системы отопления.

Помимо многоквартирных домов промывка и опрессовка систем отопления сегодня осуществляется в социально значимых объектах Волгограда. Так, из 185 муниципальных учреждений на данный момент к отопительному сезону подготовлено 62. Из 509 образовательных учреждений 351 промыто и опрессовано. А что касается больниц и поликлиник, из 55 стационаров, родильных домов встретить зиму готовы 9, из 130 поликлиник - 53.



