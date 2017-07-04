«Высота 102 ТВ»: В Волгограде новый дом ставит рекорд по скорости разрушения из-за наглости застройщика

Смотрите сегодня в программе: штормовое предупреждение о резком ухудшении погодных условий объявлено в Волгоградской области. «Унесенный ветром» фасад: дом, построенный на деньги дольщиков, разрушается на глазах из-за наглости застройщиков и равнодушия чиновников. Создана рабочая группа: Волгоградская область готовится определиться с региональным оператором сферы обращения с отходами. Итог первого квартала 2017 года: Контрольно - счетная палата региона огласила результаты мониторинга объектов к чемпионату мира. «Школа безопасности»: в Волгограде стартовали межрегиональные соревнования для школьников под эгидой МЧС.







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