



Потомки Тимофея Мирошкина вместе с жителями Ольховки и сотрудниками АО «КАУСТИК» торжественно открыли Парк Победы, заложенный минувшей весной учащимися и педагогами Ольховской средней школы – победителями регионального конкурса эколого-социальных проектов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе АО «КАУСТИК».

Во время Сталинградской битвы в Ольховской средней школе располагался эвакогоспиталь № 2651, в котором лечились раненые участники сражения из разных регионов страны, в том числе и местные жители. Уроженец Оренбургской области, рядовой 572 стрелкового полка Тимофей Федотович Мирошкин был одним из постояльцев госпиталя и всего несколько дней не дожил до победы под Сталинградом - он умер от последствий тяжелейшего ранения. Активисты Ольховской школы разыскали родственников героя в Оренбурге, Ярославле и Воронеже и пригласили их на торжественное открытие Парка Победы, высаженного в мае этого года на территории школьного дендрария, площадь которого превышает два гектара.





Новый парк в Ольховской средней школе появился на средства гранта, который образовательное учреждение получило в качестве победителя первого регионального конкурса эколого-социальных проектов, приуроченного к Году экологии в России. Организаторами конкурса выступили областная Федерация детских организаций и АО «КАУСТИК», пятитысячный коллектив которого в июле отметит 50-летие со дня выпуска предприятием первой партии продукции.

Напомним, в мае этого года ученики, их родители, педагоги, активисты Федерации детских организаций и сотрудники «КАУСТИКа» в рамках проекта «Парк Победы» высадили на территории рядом со школой 235 саженцев можжевельника, туи, каштана, яблони, липы и других кустарников и деревьев. Возле каждого молодого деревца размещены раскрытые книги памяти с названиями деревьев и именами героев, в честь которых они высажены. Сам парк имеет форму символической звезды, по которой проходит экологическая тропа для проведения экскурсий и «Зелёных уроков».

Уникальный эколого-патриотический проект Ольховской средней школы - один из 20-ти, победивших в конкурсе, в котором приняли участие инициативные группы и некоммерческие организации из Волгограда, Волжского, Ольховки, Октябрьского и других районов области.



