







Неприятности по партийной линии могут показаться «цветочками» для депутата Волгоградской облдумы Владимира Попова, которому его коллеги по «Единой России» недавно объявили взыскание за нарушение партийной дисциплины. Хотя Владимир Попов вдобавок ко всему еще и лишился должности заместителя председателя комитета по бюджету регпарламента, «ягодки» у нардепа могут быть еще впереди. Сегодня об этом весьма прозрачно намекнул депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов на своей страничке в соцсетях. Цитата: «Попов, занимая столь высокий пост, влиял на распределение бюджетных средств для тех объектов, которые сам же и опекал, будучи аффилированным лицом коммерческих структур, которые на этих объектах получали подряды. Некоторые детские сады и больницы получили статус долгостроев. Ущерб бюджету был нанесён. Ответил ли за это лично Попов? Нет!».

Любопытно, но депутат Александр Осипов немного опередил журналистов ИА «Высота 102», которые последнее время занимались расследованием деятельности семейного бизнеса Владимира Попова. И сейчас мы готовы рассказать не только об известной законотворческой деятельности нардепа, но и, как говорится, о другой стороне медали.

Впрочем, сначала напомним о другом расследовании, которое проводили журналисты ИА «Высота 102» два с лишним года назад. В апреле 2015 года корреспонденты информагентства побывали в селе Таловка Камышинского района Волгоградской области, где с горем пополам был построен детский сад, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2011 году. Контракт на строительство дошкольного учреждения был заключен с ООО «СКИТ». Компания была создана в 1996 году и прекратила свою деятельность совсем недавно – около года назад. Одним из учредителей фирмы являлась Антонина Владимировна Попова, супруга депутата областной думы Владимира Попова. Среди создателей фирмы значился и сын нардепа, долю которого, как сам пояснил однажды Владимир Попов нашему корреспонденту, он унаследовал. Вот эта компания и получила подряд на строительство детского сада в Таловке, которого так ждали мамы, вынужденные возить детей за десятки километров в другие населенные пункты. Но, увы, компания «СКИТ» не справилась со своими обязательствами. Хотя Владимира Попова в селе Таловка первое время видели достаточно часто, да и, как не скрывали люди, верили его обещаниям наладить жизнь в селе. В результате фирма «СКИТ» завалила сроки строительства дошкольного учреждения, и детский сад уже достраивала другая компания после расторжения администрацией Камышинского района контракта с первым подрядчиком. Пока мамы ждали четыре года, когда построят детский сад, многие дети, увы, уже пошли в школу.

Возможно, недобросовестное исполнение фирмой «СКИТ» обязательств по строительству детского сада в селе Таловка можно было бы посчитать как единичный случай, стечение неблагоприятных обстоятельств, если бы не одно «но».

А именно - провал и других контрактов, которые заключала компания семьи Поповых, а также фирма «РусСтройСервис», имевшая аффилированные связи со «СКИТом». И это не просто слова. Так, ООО «РусСтройСервис» и ООО «СКИТ» хотя и имели разный состав учредителей, тем не менее были объединены одним очень «интересным» человеком – венгром по национальности, господином Ференци Петером Шандором, который в один из периодов являлся гендиректором «СКИТа» и в то же время занимал должность главного инженера ООО «РусСтройСервис», а фактически – руководил обеими организациями.

На аффилированность этих компаний, а также на некие бизнес-отношения Владимира Попова с господином Ференци указывают и другие факты, как, например, передача контрактов ООО «СКИТ» компании «РусСтройСервис», а также совместные совещания по строительству объектов в районах, где Владимир Попов сидел рядышком с бизнесменом Ференци. Только вот представлялся Владимир Георгиевич уже не партнером венгерского предпринимателя, а, внимание – председателем комитета по бюджету Волгоградской областной думы, коим он на тот момент являлся. Так, например, было, когда еще в 2008 году фирма «СКИТ» по контракту, заключенному с администрацией городского округа город Фролово взялась построить роддом почти за 110 миллионов рублей. Вскоре, правда, по заключенному дополнительному соглашению цена строительства выросла еще почти на 10 миллионов рублей. А через два года между администрацией городского округа город Фролово и той самой компанией «РусСтройСервис» был заключен контракт на строительство котельной к роддому на сумму почти в 6,4 миллиона рублей. После чего компании обменялись обязательствами, в результате чего «РусСтройСервис» и «СКИТ» в дальнейшей своей коммерческой деятельности настолько переплелись, что стали уже почти «близнецами-братьями».

Впрочем, и к той, и к другой сегодня столько вопросов, что ответить на них могут, пожалуй, только следователи. Например, ООО «РусСтройСервис» свои обязательства по оборудованию котельной Фроловского роддома не выполнило, несмотря на вступившие в силу решения арбитражного суда, хотя и получило более 6 миллионов бюджетных средств. Мало того, и фирма «СКИТ» может быть причастна к хищению бюджетных средств в размере 9 миллионов рублей, которые компания «освоила» на завершение строительства роддома во Фролово, а именно – на поставке резервного генератора. Впрочем, «освоила» фирма бюджетные миллионы по-своему: генератор в роддоме так и не был установлен. Директор муниципального предприятия, который поставил подпись в акте о приемке выполненных работ, тогда попался на удочку гендиректора фирма «СКИТ» господина Ференци, который просто-напросто обманул его, заверив, что генератор находится в ящиках с поставленным для роддома оборудованием.

После этой аферы компания «СКИТ» быстро сменила учредителей и прописалась в республике Башкорстан, а господин Ференци, которого до сих пор заказчики строительства социальных объектов в Волгоградской области считают партнером депутата облдумы Владимира Попова, исчез в неизвестном направлении. К слову, до сих пор вызывает недоумение тот факт, что правоохранительные органы тогда никак не отреагировали на пропажу бюджетных средств. Еще в 2013 году руководители городского округа города Фролово направляли соответствующее заявление в адрес начальника межмуниципального отдела МВД «Фроловский» А.В. Строителева с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного компаниями «СКИТ» и «РусСтройСервис». Однако по результатам рассмотрения заявления был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но вот странность – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела куда-то таинственным образом исчезло, как и бюджетные миллионы. Не «возбудило» правоохранителей и то обстоятельство, что на факт хищения муниципального имущества указали ревизоры контрольно-счетной палаты городского округа города Фролово, которые провели проверку исполнения муниципального контракта на завершение строительства родильного дома еще в 2013 году.

Надо сказать, что фирмы «СКИТ» и «РусСтройСервис» получали еще немало контрактов на возведение социальных объектов как в области, так и в Волгограде, и почти всегда это оборачивалось долгими судебными тяжбами с заказчиками, а порой – и потерей бюджетных средств. Например, даже через суд не удалось заставить компанию «РусСтройСервис» выполнить работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса во Фролово, в результате чего ФОК доводил до ума уже другой подрядчик. Администрации Фролово пришлось в 2013 году расторгнуть заключенный с этой фирмой контракт и на реконструкцию детского сада.

В свою очередь ООО «СКИТ» отметилось на освоении бюджетных средств на реконструкции стадиона «Зенит», когда в 2009 году заключило контракт с комитетом по физической культуре и спорта администрации Волгограда. Однако, получив аванс в размере 2,5 миллиона рублей, компания свои обязательства не выполнила, вернув лишь половину от полученных денег. И даже несмотря на вступившее в силу решение арбитражного суда Волгоградской области, возвратить остальное в бюджет так и не удалось – учредители «РусСтройСервис», поменявшие место регистрации на Уфу, так благополучно затерялись на просторах нашей родины, что их не удалось найти и судебным приставам.

Так использовал ли Владимир Попов служебное положение, будучи председателем комитета по бюджету Волгоградской областной думы, когда его семейная компания и фирма-партнер получали муниципальные контракты? На этот вопрос, вероятно, могут быть получены ответы в рамках уголовного дела, если, конечно, правоохранителей заинтересуют изложенные в наших публикациях факты и версии. Ведь, по сути, Владимир Попов имел такую «власть» над бюджетом, как и руководитель профильного комитета органа исполнительной власти. Например, с помощью вносимых изменений имел возможность определять, кому из каких районов «дать» на какой-то важный объект, а у кого-то – и «забрать». Так, например, произошло, когда администрация Камышинского района расторгла контракт с семейной фирмой нардепа Владимира Попова на строительство детского сада в селе Таловка. И каким-то чудесным образом дошкольное учреждение, которое так было необходимо жителям села и за которое так «радел» депутат Попов, вскоре было исключено из главного финансового документа на будущий год. Так депутат Владимир Георгиевич отомстил своим избирателям?

Интересная деталь – пик критических выступлений депутата Владимира Попова чудесным образом совпал с «кончиной» его семейной компании. Почему же фирма «СКИТ», которая долгое время получала многомиллионные контракты, вдруг «почила в бозе»? Может, потому, что Владимир Попов в областной думе нового созыва лишился должности председателя одного из ключевых комитетов? А вместе с этим – и возможности развивать бизнес? К слову, удивляет и то обстоятельство, что Владимиру Попову удавалось достаточное долгое время совмещать, как говорится, приятное с полезным и не вызывать вопросы не только у правоохранительных органов, но и у своих коллег по регпарламенту хотя бы в плане соблюдения депутатской этики, не говоря уже о возможном наличии признаков коррупции.

Вероятно, пытаясь заполнить пустоту после потери бизнеса, сегодня Владимир Попов решил занять другую нишу – в сфере горячей критики экономической политики региональных властей. Причем, самое любопытное, что своей вины в том, что стало причиной нынешних трудностей, депутат, почти 10 лет занимавший должность председателя комитета по бюджету регпарламента и всегда одобрительно относившийся к деятельности бывших губернаторов, сегодня не видит. О чем он как-то и заявил нашему корреспонденту. Впрочем, смена политических настроений депутата Владимира Попова сейчас – дело второстепенное. Хотелось бы одного – чтобы похищенные бюджетные средства вернулись в казну, а виновные – были наказаны.



