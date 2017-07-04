|Расследования
|04.07.2017 14:42
Депутат Волгоградской облдумы Владимир Попов записался в «оппозиционеры» после потери бизнеса
Неприятности по партийной линии могут показаться «цветочками» для депутата Волгоградской облдумы Владимира Попова, которому его коллеги по «Единой России» недавно объявили взыскание за нарушение партийной дисциплины. Хотя Владимир Попов вдобавок ко всему еще и лишился должности заместителя председателя комитета по бюджету регпарламента, «ягодки» у нардепа могут быть еще впереди. Сегодня об этом весьма прозрачно намекнул депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов на своей страничке в соцсетях. Цитата: «Попов, занимая столь высокий пост, влиял на распределение бюджетных средств для тех объектов, которые сам же и опекал, будучи аффилированным лицом коммерческих структур, которые на этих объектах получали подряды. Некоторые детские сады и больницы получили статус долгостроев. Ущерб бюджету был нанесён. Ответил ли за это лично Попов? Нет!».
Любопытно, но депутат Александр Осипов немного опередил журналистов ИА «Высота 102», которые последнее время занимались расследованием деятельности семейного бизнеса Владимира Попова. И сейчас мы готовы рассказать не только об известной законотворческой деятельности нардепа, но и, как говорится, о другой стороне медали.
Впрочем, сначала напомним о другом расследовании, которое проводили журналисты ИА «Высота 102» два с лишним года назад. В апреле 2015 года корреспонденты информагентства побывали в селе Таловка Камышинского района Волгоградской области, где с горем пополам был построен детский сад, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2011 году. Контракт на строительство дошкольного учреждения был заключен с ООО «СКИТ». Компания была создана в 1996 году и прекратила свою деятельность совсем недавно – около года назад. Одним из учредителей фирмы являлась Антонина Владимировна Попова, супруга депутата областной думы Владимира Попова. Среди создателей фирмы значился и сын нардепа, долю которого, как сам пояснил однажды Владимир Попов нашему корреспонденту, он унаследовал. Вот эта компания и получила подряд на строительство детского сада в Таловке, которого так ждали мамы, вынужденные возить детей за десятки километров в другие населенные пункты. Но, увы, компания «СКИТ» не справилась со своими обязательствами. Хотя Владимира Попова в селе Таловка первое время видели достаточно часто, да и, как не скрывали люди, верили его обещаниям наладить жизнь в селе. В результате фирма «СКИТ» завалила сроки строительства дошкольного учреждения, и детский сад уже достраивала другая компания после расторжения администрацией Камышинского района контракта с первым подрядчиком. Пока мамы ждали четыре года, когда построят детский сад, многие дети, увы, уже пошли в школу.
Возможно, недобросовестное исполнение фирмой «СКИТ» обязательств по строительству детского сада в селе Таловка можно было бы посчитать как единичный случай, стечение неблагоприятных обстоятельств, если бы не одно «но».
А именно - провал и других контрактов, которые заключала компания семьи Поповых, а также фирма «РусСтройСервис», имевшая аффилированные связи со «СКИТом». И это не просто слова. Так, ООО «РусСтройСервис» и ООО «СКИТ» хотя и имели разный состав учредителей, тем не менее были объединены одним очень «интересным» человеком – венгром по национальности, господином Ференци Петером Шандором, который в один из периодов являлся гендиректором «СКИТа» и в то же время занимал должность главного инженера ООО «РусСтройСервис», а фактически – руководил обеими организациями.
На аффилированность этих компаний, а также на некие бизнес-отношения Владимира Попова с господином Ференци указывают и другие факты, как, например, передача контрактов ООО «СКИТ» компании «РусСтройСервис», а также совместные совещания по строительству объектов в районах, где Владимир Попов сидел рядышком с бизнесменом Ференци. Только вот представлялся Владимир Георгиевич уже не партнером венгерского предпринимателя, а, внимание – председателем комитета по бюджету Волгоградской областной думы, коим он на тот момент являлся. Так, например, было, когда еще в 2008 году фирма «СКИТ» по контракту, заключенному с администрацией городского округа город Фролово взялась построить роддом почти за 110 миллионов рублей. Вскоре, правда, по заключенному дополнительному соглашению цена строительства выросла еще почти на 10 миллионов рублей. А через два года между администрацией городского округа город Фролово и той самой компанией «РусСтройСервис» был заключен контракт на строительство котельной к роддому на сумму почти в 6,4 миллиона рублей. После чего компании обменялись обязательствами, в результате чего «РусСтройСервис» и «СКИТ» в дальнейшей своей коммерческой деятельности настолько переплелись, что стали уже почти «близнецами-братьями».
Впрочем, и к той, и к другой сегодня столько вопросов, что ответить на них могут, пожалуй, только следователи. Например, ООО «РусСтройСервис» свои обязательства по оборудованию котельной Фроловского роддома не выполнило, несмотря на вступившие в силу решения арбитражного суда, хотя и получило более 6 миллионов бюджетных средств. Мало того, и фирма «СКИТ» может быть причастна к хищению бюджетных средств в размере 9 миллионов рублей, которые компания «освоила» на завершение строительства роддома во Фролово, а именно – на поставке резервного генератора. Впрочем, «освоила» фирма бюджетные миллионы по-своему: генератор в роддоме так и не был установлен. Директор муниципального предприятия, который поставил подпись в акте о приемке выполненных работ, тогда попался на удочку гендиректора фирма «СКИТ» господина Ференци, который просто-напросто обманул его, заверив, что генератор находится в ящиках с поставленным для роддома оборудованием.
После этой аферы компания «СКИТ» быстро сменила учредителей и прописалась в республике Башкорстан, а господин Ференци, которого до сих пор заказчики строительства социальных объектов в Волгоградской области считают партнером депутата облдумы Владимира Попова, исчез в неизвестном направлении. К слову, до сих пор вызывает недоумение тот факт, что правоохранительные органы тогда никак не отреагировали на пропажу бюджетных средств. Еще в 2013 году руководители городского округа города Фролово направляли соответствующее заявление в адрес начальника межмуниципального отдела МВД «Фроловский» А.В. Строителева с просьбой возбудить уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного компаниями «СКИТ» и «РусСтройСервис». Однако по результатам рассмотрения заявления был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Но вот странность – постановление об отказе в возбуждении уголовного дела куда-то таинственным образом исчезло, как и бюджетные миллионы. Не «возбудило» правоохранителей и то обстоятельство, что на факт хищения муниципального имущества указали ревизоры контрольно-счетной палаты городского округа города Фролово, которые провели проверку исполнения муниципального контракта на завершение строительства родильного дома еще в 2013 году.
Надо сказать, что фирмы «СКИТ» и «РусСтройСервис» получали еще немало контрактов на возведение социальных объектов как в области, так и в Волгограде, и почти всегда это оборачивалось долгими судебными тяжбами с заказчиками, а порой – и потерей бюджетных средств. Например, даже через суд не удалось заставить компанию «РусСтройСервис» выполнить работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса во Фролово, в результате чего ФОК доводил до ума уже другой подрядчик. Администрации Фролово пришлось в 2013 году расторгнуть заключенный с этой фирмой контракт и на реконструкцию детского сада.
В свою очередь ООО «СКИТ» отметилось на освоении бюджетных средств на реконструкции стадиона «Зенит», когда в 2009 году заключило контракт с комитетом по физической культуре и спорта администрации Волгограда. Однако, получив аванс в размере 2,5 миллиона рублей, компания свои обязательства не выполнила, вернув лишь половину от полученных денег. И даже несмотря на вступившее в силу решение арбитражного суда Волгоградской области, возвратить остальное в бюджет так и не удалось – учредители «РусСтройСервис», поменявшие место регистрации на Уфу, так благополучно затерялись на просторах нашей родины, что их не удалось найти и судебным приставам.
Так использовал ли Владимир Попов служебное положение, будучи председателем комитета по бюджету Волгоградской областной думы, когда его семейная компания и фирма-партнер получали муниципальные контракты? На этот вопрос, вероятно, могут быть получены ответы в рамках уголовного дела, если, конечно, правоохранителей заинтересуют изложенные в наших публикациях факты и версии. Ведь, по сути, Владимир Попов имел такую «власть» над бюджетом, как и руководитель профильного комитета органа исполнительной власти. Например, с помощью вносимых изменений имел возможность определять, кому из каких районов «дать» на какой-то важный объект, а у кого-то – и «забрать». Так, например, произошло, когда администрация Камышинского района расторгла контракт с семейной фирмой нардепа Владимира Попова на строительство детского сада в селе Таловка. И каким-то чудесным образом дошкольное учреждение, которое так было необходимо жителям села и за которое так «радел» депутат Попов, вскоре было исключено из главного финансового документа на будущий год. Так депутат Владимир Георгиевич отомстил своим избирателям?
Интересная деталь – пик критических выступлений депутата Владимира Попова чудесным образом совпал с «кончиной» его семейной компании. Почему же фирма «СКИТ», которая долгое время получала многомиллионные контракты, вдруг «почила в бозе»? Может, потому, что Владимир Попов в областной думе нового созыва лишился должности председателя одного из ключевых комитетов? А вместе с этим – и возможности развивать бизнес? К слову, удивляет и то обстоятельство, что Владимиру Попову удавалось достаточное долгое время совмещать, как говорится, приятное с полезным и не вызывать вопросы не только у правоохранительных органов, но и у своих коллег по регпарламенту хотя бы в плане соблюдения депутатской этики, не говоря уже о возможном наличии признаков коррупции.
Вероятно, пытаясь заполнить пустоту после потери бизнеса, сегодня Владимир Попов решил занять другую нишу – в сфере горячей критики экономической политики региональных властей. Причем, самое любопытное, что своей вины в том, что стало причиной нынешних трудностей, депутат, почти 10 лет занимавший должность председателя комитета по бюджету регпарламента и всегда одобрительно относившийся к деятельности бывших губернаторов, сегодня не видит. О чем он как-то и заявил нашему корреспонденту. Впрочем, смена политических настроений депутата Владимира Попова сейчас – дело второстепенное. Хотелось бы одного – чтобы похищенные бюджетные средства вернулись в казну, а виновные – были наказаны.
Завершение подъема самой крупной в России вантовой кровли на стадионе «Волгоград Арена» отметили шампанским
«Взгляд с Высоты»: В Волгограде жильцы многоквартирных домов стали бойцами «капитального фронта»
В Волгоградском НЭТе разыгралась финансовая драма
Сегодня на стадионе «Волгоград Арена» завершился сложнейший подъем в проектное положение вантовой системы...
Чем оборачивается для жителей Волгоградской области программа капитального ремонта многоквартирных домов? Какие проблемы возникают у людей, как они...
Шокирующие результаты финансовой проверки учреждения на...
|Политика
|12.07.2017 20:43
Волгоградский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата облдумы Алексея Михеева, который требовал наказать рублем своего коллегу. Как сообщает ИА «Высота 102», решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда вступило в силу. Напомним, Алексей Михеев требовал в суде от коллеги публичного извинения и компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей. Напомним, на заключительном в 2016 году заседании Волгоградской областной думы сын объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы Олега Михеева подвергся критике со стороны нардепов, в том числе за систематические прогулы думских собраний....
Прочитана: 735 раз
|Аналитика
|12.07.2017 20:06
Смотрите сегодня в программе: Депутатов Волгоградской гордумы готовят к оптимизации. В новом созыве слуг народа станет меньше почти на треть. В пограничном управлении ФСБ по региону – смена руководства. Новый начальник приехал из Брянской области. Гарантийный случай на улице Ангарской: ростовским подрядчикам спустя три года указали на дефекты в дорожном полотне. Директор дочернего предприятия Волжской ГЭС попался на многомиллионном откате. Возбуждено уголовное дело. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
Прочитана: 3863 раз
|Расследования
|12.07.2017 18:04
На основании вступившего в законную силу судебного акта кассационной инстанции Поволжского округа арбитражный суд Волгоградской области прекратил дело по иску ООО «Центральный рынок» к МУП «Центральный рынок», администрации Волгограда и департаменту муниципального имущества администрации Волгограда о взыскании 203 783 000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в коммерческой структуре «Центральный рынок» считали, что в результате проведенного фирмой капитального ремонта арендуемых у МУП «Центральный рынок» нежилых помещений ответчики неосновательно обогатились. В свою очередь, в муниципальном предприятии не согласились с исковыми требованиями на основании несоблюдения обществом досудебного порядка урегулирования спора. В ходе разбирательства было установлено, что МУП «Центральный рынок»...
Прочитана: 4595 раз
|Происшествия
|12.07.2017 16:07
В городе Николаевске пресечена деятельность незаконного игорного заведения, сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону. По версии следствия, нелегальный бизнес организовали 24-летний житель Волжского и его 27-летний приятель из Николаевска. Некоторое время назад один из подозреваемых приобрел у неустановленных пока следствием лиц семь электронных игровых терминалов, которые установил в арендованном в городе Николаевске помещении бывшего продуктового магазина и подключил к сети Интернет. Подпольный клуб проработал неделю, после чего о незаконной игорной деятельности стало известно правоохранителям. В ходе обыска следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции изъяты не только электронные терминалы и компьютер администратора, но и денежные средства, а также...
Прочитана: 1680 раз
|Экономика
|12.07.2017 15:04
Сегодня первая партия обетонированных труб волгоградского производства отправлена из города Волжского в Финляндию для проекта "Северный поток-2", передает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы региона, на заводе "Трубопроводные покрытия и технологии" для международного проекта "Северный поток-2" уже обетонировано 12 км труб диаметром почти 1,2 метра: они покрыты утяжеляющим слоем толщиной шесть сантиметров. Всего на предприятии подготовят для газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря, более 200 километров утяжеленных труб большого диаметра. Новая линия позволит транспортировать голубое топливо из России по экономически целесообразному маршруту. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Его общая протяженность составит 1200...
Прочитана: 1560 раз
|Расследования
|12.07.2017 15:01
Обстоятельствами сбора так называемых пожертвований со студентов Волгоградского государственного института искусства и культуры заинтересовались в контрольных органах. Как сообщает ИА «Высота 102», выяснилось, что студенты института жертвовали вузу денежные средства на различные цели: на проведение ремонтных работ, приобретение предметов хозяйственного пользования, проведение спортивных, культурно-массовых и юбилейных мероприятий, а также на проведение симпозиумов, конференций и семинаров. Размер благотворительных взносов варьировался от 1 до нескольких тысяч рублей. При этом стипендии студентов довольно скромные – от 600 до 1 тысячи 300 рублей. На каком основании со студентов собирались взносы, предстоит выяснить. Между тем, судя...
Прочитана: 11363 раз
|Экология
|12.07.2017 15:00
Сезон овощей и фруктов в разгаре и волгоградцы традиционно задумываются над вопросом присутствия в них нитратов. Как уберечь себя от чрезмерного употребления этих опасных для здоровья веществ, читателям ИА «Высота 102» рассказали специалисты "Магазина "Медтехника для дома". – Известно, что соли азотной кислоты используются для ускорения роста овощей и фруктов. В чем вред для человека регулярное их употребление? – По мнению медиков, регулярно поступая в организм человека, соли азотной кислоты, даже в небольших дозах, могут привести к нарушению обмена веществ, дестабилизации нервной системы и к ослаблению защитных функций организма. При этом уменьшается количество йода, что...
Прочитана: 1449 раз
|Расследования
|12.07.2017 14:59
Житель Кировского района Волгограда предстанет перед судом за совершение восьми эпизодов мошенничества, совершенных при помощи телефона. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, обвиняемый наугад набирал номера мобильных телефонов, представлялся знакомым или родственником, обещал заехать в гости. Через некоторое время он выходил на связь и сообщал, что его по дороге остановили сотрудники ДПС и ему требуется финансовая помощь. При этом он менял голоса, выступая сразу в нескольких ролях, в том числе сотрудников ДПС. Люди верили злоумышленнику и переводили на его счета деньги в размере от 4 до 15 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали граждане, проживающие в...
Прочитана: 940 раз
|Общество
|12.07.2017 14:50
Многочисленные недоделки были обнаружены во время проверки отремонтированного детского сада «Ягодка» в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградскойобласти, управление капитального строительства администрации Волжского обратилось в суд с иском об обязании устранить недостатки за счет фирмы-подрядчика – ООО «Контракт-Строй». Контракт на капремонт дошкольного учреждения был заключен осенью 2015 года. Однако итоги инспекции объекта, проведенной в мае этого года, оказались неутешительными. Так, в иске указано, что в местах прокладки водопровода и асфальта обнаружены провалы, стеклопакеты – просели, а во внутренних помещениях потолок и стены стали шелушиться. Кроме того, оказалось, что установленные на...
Прочитана: 2045 раз
|Спорт
|12.07.2017 14:33
Лучший бомбардир в истории высших дивизионов чемпионатов России по футболу, легендарный футболист "Ротора", а ныне тренер Олег Веретенников продолжит карьеру в казахстанском "Тоболе", передает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт ФК "Ротор". Веретенников, как сообщил его бывший агент Дмитрий Селюк, подписал контракт с футбольным клубом казахстанской премьер-лиги "Тобол". Он будет работать помощником главного тренера. "Поздравляю Олега Веретенникова с назначением в "Тобол". Когда-то я представлял его интересы. В "Тоболе" собрался хороший спортивный блок. Желаю им побед", – написал Селюк в твиттере. Главным тренером "Тобола" недавно был назначен Роберт Евдокимов, а спортивным директором — бывший партнер Веретенникова по...
Прочитана: 2547 раз
|Происшествия
|12.07.2017 14:30
В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро" задержан за многомиллионный "откат"
Директор Волжского филиала крупного акционерного общества подозревается в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102"официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Подозреваемого задержали в ходе совместной операции сотрудники регионального управления Следственного комитета, оперативники отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России. ...
Прочитана: 10358 раз
|Общество
|12.07.2017 14:15
На Севастопольской набережной в Заканалье на средства акционерного общества «КАУСТИК» построен фонтан площадью 110 квадратных метров. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. Участниками церемонии открытия и светодинамического шоу стали сотни жителей Красноармейского района. Новое водное сооружение построено в виде тоннелей с центральными пенными столбами, струи подсвечиваются многоцветными подводными светодиодами, вода в фонтане остаётся чистой благодаря современной системе фильтрации. Вокруг территории, на которой расположился фонтан, несколько недель назад власти района с помощью местных жителей высадили 22 молодые ели. Современный плоскостной фонтан построен в парке «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда на средства АО «КАУСТИК», коллектив которого в...
Прочитана: 1933 раз
|Расследования
|12.07.2017 13:52
Суд оставил без изменения приговор жителю Волжского, который в состоянии опьянения устроил дебош и сломал нос сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, апелляционная инстанция отклонила жалобу осужденного, не усмотрев оснований для пересмотра или отмены приговора. В мае гражданин Иванов был осужден к 1,5 годам колонии общего режима за применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Судом установлено, что в марте текущего года мужчина устроил скандал в квартире, угрожал домочадцам физической расправой. Увидев сотрудника полиции, дебошир выбежал на балкон и пытался спрыгнуть с него, но его остановил полицейский. В ответ он сломал стражу порядка нос. Свою...
Прочитана: 1320 раз
|Общество
|12.07.2017 13:07
Проект решения о внесении изменений в устав города-героя, предусматривающих сокращение количества депутатов Волгоградской гордумы нового созыва, внесен в городской представительный орган. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт гордумы, в новой городской думе теперь будет 36 депутатов вместо 48, как предусмотрено нынешней штатной численностью. Кроме того, планируется оставить на постоянной основе лишь 2 депутата – председателя гордумы и его первого заместителя. Сейчас в городском представительном органе получают зарплату пять депутатов. Как следует из проекта решения, новый состав думы будет избираться по следующей схеме: 18 депутатов по мажоританой избирательной системе (одномандатные округа) и по единому избирательному округу...
Прочитана: 4492 раз
|Общество
|12.07.2017 12:40
Лиана, бревно, бабочка, лесенка, троллей, паллеты, переправа, слэклайн - это не просто набор слов, все это этапы веревочного парка, который открылся в городском оздоровительном центре для детей и молодежи «Орленок» благодаря победе в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, осенью прошлого года группа сотрудников и воспитанников «Орленка» решили собственными силами сделать на территории детского лагеря веревочный парк, отправили заявку на конкурс и получили поддержку. 7 июля 2017 года первые девчонки и мальчишки уже осваивали этапы парка «Вертикаль». Все препятствия веревочного парка объединены в маршруты в зависимости от их сложности и...
Прочитана: 1338 раз
12 июля 18:04
12 июля 15:04
12 июля 15:01
12 июля 14:50
12 июля 14:33
12 июля 14:30
12 июля 12:40
12 июля 10:11
Расследования
12 июля 18:04
12 июля 15:01
11 июля 12:01
5 июля 21:06
4 июля 14:42
Депутат Волгоградской облдумы Владимир Попов записался в «оппозиционеры» после потери бизнеса 73
4 июля 11:16
3 июля 10:42
1 июля 17:43
30 июня 10:18
29 июня 20:10
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
ФИНГРАМОТНОСТЬ
Волгоградцы стали активнее страховать жизнь и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Поиск
День 12 Июля, Ср
Волгоград
Малооблачно, температура 26..28 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Северо-Западный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Июля, Ср
|1 $
|60.7397 руб.
|1 €
|69.2007 руб.
|1 GBP
|78.3421 руб.
|1 CHF
|62.7801 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 22659
Просмотров: 14654
Просмотров: 14547
Просмотров: 14501
В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро" задержан за многомиллионный "откат"36
Просмотров: 9414
Просмотров: 9241
Просмотров: 7757
Законодатели о проверке Волгоградского НЭТа: финансирование госучреждения должно быть прозрачным и справедливым22
Просмотров: 6325
Просмотров: 4812
Просмотров: 4727
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +306 / 3-
Рекомендации: +111 / 7-
Рекомендации: +90 / 6-
Рекомендации: +83 / 9-
Рекомендации: +82 / 0-
Рекомендации: +82 / 12-
Рекомендации: +82 / 11-
Рекомендации: +79 / 0-
Рекомендации: +78 / 3-
Рекомендации: +77 / 15-