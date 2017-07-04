







Благоустройство территории у памятника "Соединение фронтов" в поселке Пятиморск Калачевского района будет завершено к сентябрю. Сегодня, как сообщает ИА "Высота 102", с ходом проводимых работ в этом памятном месте ознакомился губернатор Андрей Бочаров. Перед тем как начать осмотр территории мемориала, глава региона оправил руководителей комитетов по профильным объектам для работы на местах. "Хвостом ко мне не нужно. Вы должны проехать за это время по всем участкам и потом встречаемся на общем заседании", - пояснил задачу губернатор. Андрей Бочаров отметил, что в свете подготовки к празднованию 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, в 2017 году особое внимание будет приковано к городу воинской славы Калач-на-Дону и поселку Пятиморск. В ноябре текущего года здесь пройдут основные памятные мероприятия.

Так, на приведение в порядок территории у памятника "Соединение фронтов" из областного и местных бюджетов было выделено около 22 миллионов рублей. Здесь уже провели санитарную очистку и опиловку деревьев, отремонтировали парапеты и лестничные марши, лавочки и тумбы. В настоящее время идет работа по организации полива. Также запланирован ремонт асфальтового покрытия и благоустройство пешеходной зоны от улицы Ленина до памятника.

Работы по благоустройству идут и в Калаче-на-Дону. В этом городе до 1 октября обустроят парковую зону, представляющую собой единый архитектурный комплекс, - бульвар 300-летия Калача-на-Дону. Здесь установят и стелу с изображением герба и текстом указа президента РФ о присвоении звания "Город воинской славы". Губернатор сегодня осмотрел, как идет благоустройство центральной улицы города. По его мнению, необходимо не только облагородить территорию, но и привести в порядок фасады домов.















