В Волгоградской области выявлен новый очаг африканской чумы свиней





Африканская чума свиней (АЧС) выявлена в одном из крестьянско-фермерских хозяйств на территории Сергиевского сельского поселения Даниловского района, сообщает ИА "Высота 102". По данным администрации региона, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией, материал направлен для подтверждения во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. На территории Сергиевского сельского поселения объявлен карантин. Проводится комплекс мероприятий для ликвидации заболевания. Гражданам будет выплачена компенсация за утраченное поголовье.

С начала года это уже третий случай АЧС в Волгоградской области. Ранее заболевание было выявлено на территории Среднеахтубинского и Городищенского районов.

Фото: Ok.ru