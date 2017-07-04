|Происшествия
|04.07.2017 12:13
В Волгограде нашли две авиабомбы времен войны
Сразу две авиабомбы времен Великой Отечественной войны нашли сегодня в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, при проведении земляных работ на улице Менжинского в Тракторозаводском районе обнаружена ФАБ-250. Еще одну бомбу весом, предположительно, 100 кг откопали в Центральном районе вблизи проспекта Ленина и ВГАФК. Поданы заявки для разминирования обнаруженных боеприпасов, выставлено оцепление. С начала года на территории региона обнаружено уже 6 авиабомб времен Великой Отечественной войны.
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|Политика
|12.07.2017 20:43
Волгоградский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата облдумы Алексея Михеева, который требовал наказать рублем своего коллегу. Как сообщает ИА «Высота 102», решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда вступило в силу. Напомним, Алексей Михеев требовал в суде от коллеги публичного извинения и компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей. Напомним, на заключительном в 2016 году заседании Волгоградской областной думы сын объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы Олега Михеева подвергся критике со стороны нардепов, в том числе за систематические прогулы думских собраний....
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|Аналитика
|12.07.2017 20:06
Смотрите сегодня в программе: Депутатов Волгоградской гордумы готовят к оптимизации. В новом созыве слуг народа станет меньше почти на треть. В пограничном управлении ФСБ по региону – смена руководства. Новый начальник приехал из Брянской области. Гарантийный случай на улице Ангарской: ростовским подрядчикам спустя три года указали на дефекты в дорожном полотне. Директор дочернего предприятия Волжской ГЭС попался на многомиллионном откате. Возбуждено уголовное дело. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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|Расследования
|12.07.2017 18:04
На основании вступившего в законную силу судебного акта кассационной инстанции Поволжского округа арбитражный суд Волгоградской области прекратил дело по иску ООО «Центральный рынок» к МУП «Центральный рынок», администрации Волгограда и департаменту муниципального имущества администрации Волгограда о взыскании 203 783 000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в коммерческой структуре «Центральный рынок» считали, что в результате проведенного фирмой капитального ремонта арендуемых у МУП «Центральный рынок» нежилых помещений ответчики неосновательно обогатились. В свою очередь, в муниципальном предприятии не согласились с исковыми требованиями на основании несоблюдения обществом досудебного порядка урегулирования спора. В ходе разбирательства было установлено, что МУП «Центральный рынок»...
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|Происшествия
|12.07.2017 16:07
В городе Николаевске пресечена деятельность незаконного игорного заведения, сообщили ИА "Высота 102" в СУ СКР по региону. По версии следствия, нелегальный бизнес организовали 24-летний житель Волжского и его 27-летний приятель из Николаевска. Некоторое время назад один из подозреваемых приобрел у неустановленных пока следствием лиц семь электронных игровых терминалов, которые установил в арендованном в городе Николаевске помещении бывшего продуктового магазина и подключил к сети Интернет. Подпольный клуб проработал неделю, после чего о незаконной игорной деятельности стало известно правоохранителям. В ходе обыска следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции изъяты не только электронные терминалы и компьютер администратора, но и денежные средства, а также...
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|Экономика
|12.07.2017 15:04
Сегодня первая партия обетонированных труб волгоградского производства отправлена из города Волжского в Финляндию для проекта "Северный поток-2", передает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы региона, на заводе "Трубопроводные покрытия и технологии" для международного проекта "Северный поток-2" уже обетонировано 12 км труб диаметром почти 1,2 метра: они покрыты утяжеляющим слоем толщиной шесть сантиметров. Всего на предприятии подготовят для газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря, более 200 километров утяжеленных труб большого диаметра. Новая линия позволит транспортировать голубое топливо из России по экономически целесообразному маршруту. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться в конце 2019-го. Его общая протяженность составит 1200...
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|Расследования
|12.07.2017 15:01
Обстоятельствами сбора так называемых пожертвований со студентов Волгоградского государственного института искусства и культуры заинтересовались в контрольных органах. Как сообщает ИА «Высота 102», выяснилось, что студенты института жертвовали вузу денежные средства на различные цели: на проведение ремонтных работ, приобретение предметов хозяйственного пользования, проведение спортивных, культурно-массовых и юбилейных мероприятий, а также на проведение симпозиумов, конференций и семинаров. Размер благотворительных взносов варьировался от 1 до нескольких тысяч рублей. При этом стипендии студентов довольно скромные – от 600 до 1 тысячи 300 рублей. На каком основании со студентов собирались взносы, предстоит выяснить. Между тем, судя...
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|Экология
|12.07.2017 15:00
Сезон овощей и фруктов в разгаре и волгоградцы традиционно задумываются над вопросом присутствия в них нитратов. Как уберечь себя от чрезмерного употребления этих опасных для здоровья веществ, читателям ИА «Высота 102» рассказали специалисты "Магазина "Медтехника для дома". – Известно, что соли азотной кислоты используются для ускорения роста овощей и фруктов. В чем вред для человека регулярное их употребление? – По мнению медиков, регулярно поступая в организм человека, соли азотной кислоты, даже в небольших дозах, могут привести к нарушению обмена веществ, дестабилизации нервной системы и к ослаблению защитных функций организма. При этом уменьшается количество йода, что...
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|Расследования
|12.07.2017 14:59
Житель Кировского района Волгограда предстанет перед судом за совершение восьми эпизодов мошенничества, совершенных при помощи телефона. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, обвиняемый наугад набирал номера мобильных телефонов, представлялся знакомым или родственником, обещал заехать в гости. Через некоторое время он выходил на связь и сообщал, что его по дороге остановили сотрудники ДПС и ему требуется финансовая помощь. При этом он менял голоса, выступая сразу в нескольких ролях, в том числе сотрудников ДПС. Люди верили злоумышленнику и переводили на его счета деньги в размере от 4 до 15 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали граждане, проживающие в...
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|Общество
|12.07.2017 14:50
Многочисленные недоделки были обнаружены во время проверки отремонтированного детского сада «Ягодка» в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградскойобласти, управление капитального строительства администрации Волжского обратилось в суд с иском об обязании устранить недостатки за счет фирмы-подрядчика – ООО «Контракт-Строй». Контракт на капремонт дошкольного учреждения был заключен осенью 2015 года. Однако итоги инспекции объекта, проведенной в мае этого года, оказались неутешительными. Так, в иске указано, что в местах прокладки водопровода и асфальта обнаружены провалы, стеклопакеты – просели, а во внутренних помещениях потолок и стены стали шелушиться. Кроме того, оказалось, что установленные на...
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|Спорт
|12.07.2017 14:33
Лучший бомбардир в истории высших дивизионов чемпионатов России по футболу, легендарный футболист "Ротора", а ныне тренер Олег Веретенников продолжит карьеру в казахстанском "Тоболе", передает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт ФК "Ротор". Веретенников, как сообщил его бывший агент Дмитрий Селюк, подписал контракт с футбольным клубом казахстанской премьер-лиги "Тобол". Он будет работать помощником главного тренера. "Поздравляю Олега Веретенникова с назначением в "Тобол". Когда-то я представлял его интересы. В "Тоболе" собрался хороший спортивный блок. Желаю им побед", – написал Селюк в твиттере. Главным тренером "Тобола" недавно был назначен Роберт Евдокимов, а спортивным директором — бывший партнер Веретенникова по...
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|Происшествия
|12.07.2017 14:30
В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро" задержан за многомиллионный "откат"
Директор Волжского филиала крупного акционерного общества подозревается в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102"официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Подозреваемого задержали в ходе совместной операции сотрудники регионального управления Следственного комитета, оперативники отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России. ...
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|Общество
|12.07.2017 14:15
На Севастопольской набережной в Заканалье на средства акционерного общества «КАУСТИК» построен фонтан площадью 110 квадратных метров. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия. Участниками церемонии открытия и светодинамического шоу стали сотни жителей Красноармейского района. Новое водное сооружение построено в виде тоннелей с центральными пенными столбами, струи подсвечиваются многоцветными подводными светодиодами, вода в фонтане остаётся чистой благодаря современной системе фильтрации. Вокруг территории, на которой расположился фонтан, несколько недель назад власти района с помощью местных жителей высадили 22 молодые ели. Современный плоскостной фонтан построен в парке «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда на средства АО «КАУСТИК», коллектив которого в...
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|Расследования
|12.07.2017 13:52
Суд оставил без изменения приговор жителю Волжского, который в состоянии опьянения устроил дебош и сломал нос сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, апелляционная инстанция отклонила жалобу осужденного, не усмотрев оснований для пересмотра или отмены приговора. В мае гражданин Иванов был осужден к 1,5 годам колонии общего режима за применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Судом установлено, что в марте текущего года мужчина устроил скандал в квартире, угрожал домочадцам физической расправой. Увидев сотрудника полиции, дебошир выбежал на балкон и пытался спрыгнуть с него, но его остановил полицейский. В ответ он сломал стражу порядка нос. Свою...
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|Общество
|12.07.2017 13:07
Проект решения о внесении изменений в устав города-героя, предусматривающих сокращение количества депутатов Волгоградской гордумы нового созыва, внесен в городской представительный орган. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт гордумы, в новой городской думе теперь будет 36 депутатов вместо 48, как предусмотрено нынешней штатной численностью. Кроме того, планируется оставить на постоянной основе лишь 2 депутата – председателя гордумы и его первого заместителя. Сейчас в городском представительном органе получают зарплату пять депутатов. Как следует из проекта решения, новый состав думы будет избираться по следующей схеме: 18 депутатов по мажоританой избирательной системе (одномандатные округа) и по единому избирательному округу...
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|Общество
|12.07.2017 12:40
Лиана, бревно, бабочка, лесенка, троллей, паллеты, переправа, слэклайн - это не просто набор слов, все это этапы веревочного парка, который открылся в городском оздоровительном центре для детей и молодежи «Орленок» благодаря победе в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе РУСАЛа, осенью прошлого года группа сотрудников и воспитанников «Орленка» решили собственными силами сделать на территории детского лагеря веревочный парк, отправили заявку на конкурс и получили поддержку. 7 июля 2017 года первые девчонки и мальчишки уже осваивали этапы парка «Вертикаль». Все препятствия веревочного парка объединены в маршруты в зависимости от их сложности и...
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