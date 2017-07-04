На территории региона постановлением губернатора сформирована рабочая группа по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщает ИА "Высота 102", ее основными задачами, как указано в документе, является организация взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления по конкурсному отбору регионального оператора по обращению с ТКО, исполнение оператором условий соглашения, инвестиционных и производственных программ. Также в сферу деятельности образованной группы входят нормативы накопления твердых коммунальных отходов, предельные тарифы в сфере обращения с ТКО, государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и другие вопросы. Возглавила рабочую группу из 14 человек заместитель губернатора Валентина Гречина. Ее заместителями стали председатель комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев и председатель областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Виталий Сазонов. В состав рабочей группы вошли представители территориальных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Общественной палаты региона, инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области, комитета тарифного регулирования, экологического совета при Волгоградской областной думы и др.

Напомним, переход на новую систему обращения с отходами в России должен завершиться к 1 января 2019 года. К этому времени все субъекты РФ должны разработать свои схемы обращения с отходами, утвердить тарифы за вывоз мусора и определиться с региональным оператором. Он станет ключевой фигурой в новой схеме, будет контролировать работу компаний, занятых в отрасли, на всех стадиях - от сбора мусора до его утилизации и захоронения. В 45 регионах уже утверждены местные программы обращения с отходами, а в Ивановской, Челябинской, Астраханской областях, Камчатском, Ставропольском и Краснодарском краях уже выбраны региональные операторы.



