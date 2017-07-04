В Волгоградской области вынесли приговор бухгалтерам Калачевской ЦРБ за хищение 23 млн рублей

Бывшие бухгалтеры-расчетчики государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Калачевская ЦРБ" Надежда Беленькова, Яна Дедова и Ирина Молчанова признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Приговором Калачевского районного суда Беленьковой назначено 3 года лишения свободы, Молчановой – 2 года лишения свободы, Дедовой – 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу в зале суда.

В суде установлено, что с января 2012 по февраль 2016 гг. Беленькова, Дедова и Молчанова, имея доступ к специализированному программному обеспечению, связанному с начислением заработной платы в указанном учреждении здравоохранения, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 23 млн рублей. Они вносили изменения в электронные расчетные ведомости медицинского персонала, которому в дальнейшем производились начисление и выплата заработной платы свыше установленной ведомственными нормативными актами. При этом в выдаваемых на руки сотрудникам больницы расчетных листках, а также в бухгалтерских учетах указанные платежи не отражались.

В дальнейшем излишне начисленные денежные средства работникам ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" под различными предлогами (сбой в программе, ошибка в расчетах) возвращались Беленьковой, Дедовой и Молчановой и похищались последними.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимые признали и приняли меры по частичному возмещению ущерба. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



