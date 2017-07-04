В Волгограде аудиторы КСП назвали "слабое звено" среди объектов ЧМ-2018

Риски неисполнения по отдельным мероприятиям, входящим в программу подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года отметили аудиторы Контрольно-счетной палаты региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты мониторинга КСП, все работы в целом выполняются в плановые сроки. В проверяемом периоде (I квартал 2017 года) лишь 2 мероприятия исполнены с опозданиями - «Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)» и «Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей региона».

Финансирование программных мероприятий в анализируемом периоде составило 11,2 млрд. руб., в том числе 7,3 млрд. руб. - за счет бюджетных средств, почти 4 млрд. руб. – за счет внебюджетных источников. Объем инвестиций из разных источников в спортивную, транспортную, и инженерную инфраструктуры региона составил более 10,8 млрд. рублей. В ходе мониторинга были выявлены нарушения установленных графиков производства работ на трех объектах: стадион «Зенит», «Шоссе Авиаторов» от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая», «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района». В КСП опасаются, что на этих объектах возможен срыв сдачи в плановые сроки.

В ближайшее время будет проведен мониторинг региональной программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 9 месяцев 2017 года по мероприятиям, исполнителями которых являются комитеты здравоохранения, культуры, молодежной политики, а также по контрактам, получившим значение интегральной оценки «риск возможных коррупционных проявлений имеется».