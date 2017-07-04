В Волгограде тренера спортивного клуба будут судить за контрабанду анаболиков

Тренер спортивного клуба в Волгограде пошел под суд за контрабанду запрещенных сильнодействующих веществ, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По данным следствия, с октября 2016 года по февраль 2017 года 29-летний тренер из Дзержинского района не менее 4 раз заказывал через подставное лицо в Интернете анаболические стероиды, запрещенные к свободному обороту на территории России. Товар ему доставляли из Белоруссии. Последнюю партию подозреваемый пытался сбыть, однако в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками отдела управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.



