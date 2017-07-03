«Высота 102 ТВ»: В Волгограде из-за жары вспыхнула пойма реки Царица

Смотрите сегодня в программе: Затянувшуюся большую стройку моста через реку Ахтуба обещают закончить в 2018 году. Жара: в Волгоградской области введен особый противопожарный режим. Что горело в пойме Царицы: пожарные ликвидировали возгорание напротив роддома в Центральном районе Волгограда. Качество капремонта многоквартирных домов вызывает вопросы у жителей Волгограда и Волжского: по некоторым адресам ситуация обострилась до предела. Сотрудница страховой компании и подельники попались на инсценировках ДТП: мошенники получили страховых выплат на 1,5 миллиона рублей. День ГАИ в Волгограде: дорожные полицейские отмечают профессиональный праздник.







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