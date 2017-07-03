В Волгограде Зверев, Щур и Литвиненко снова рвутся на свободу





Сегодня в Волгоградском областном суде депутат гордумы Алексей Зверев и его коллега экс-нардеп Федор Литвиненко снова пытались обжаловать собственный арест. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, очередная попытка подследственных выйти на свободу оказалась безрезультатной. Ожидает рассмотрения апелляционной жалобы на решение Центрального райсуда о продлении ареста и третий фигурант дела о многомиллионном мошенничестве Евгений Щур. По итогам судебного заседания Щуру также было отказано в освобождении из-под ареста.

Напомним, в следственном изоляторе временного содержания депутаты городской думы Щур и Зверев находятся с середины декабря 2016 года. Чуть позже к ним присоединился бывший «слуга народа» Литвиненко. По материалам СУ СКР по региону, фирмы «Верный выбор» и «Приоритет», подконтрольные фигурантам, предлагали автомобилистам услуги автокомиссаров и юристов, которые впоследствии отстаивали в суде сумму выплат за причиненный ущерб машинам, попавшим в ДТП. В процессе работы двух организаций у специалистов накопились данные водителей, которые когда-либо обращались за помощью к автокомиссарам, в результате они использовались для создания фиктивных материалов о ДТП. Впоследствии документы подавались в страховые компании, производились выплаты в адрес «Верного выбора» и «Приоритета», в свою очередь «проверенным» водителям, которые якобы участвовали в таких авариях и являлись пострадавшей стороной, выплачивалась часть страховой суммы. Ущерб страховым компаниям насчитывает десятки миллионов рублей, которые оказались в кармане подозреваемых. По делу проходит порядка 50 потерпевших водителей, у которых в текущем году, заметим, отмечаются проблемы с заключением договора ОСАГО: страховые организации увеличили коэффициент.



