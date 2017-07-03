Волгоградские хлебокомбинаты приостановили отгрузку своей продукции в магазины «МАН»

На прилавках магазинов «МАН» в Волгоградской области нет хлебобулочных изделий ряда крупных хлебокомбинатов региона. В этом убедился корреспондент ИА «Высота 102», получив сообщения от читателей агентства. Как пояснили информагентству в ОАО «Хлебокомбинат - Волжский», это действительно так – с 1 июля комбинат прекратил поставки хлеба в эту сеть. По сути, повторяется ситуация прошлого года, когда оплату долга за поставку хлеба предприятие смогло получить лишь после обращения в арбитражный суд Волгоградской области, который тогда полностью удовлетворил иск ОАО «Хлебокомбинат - Волжский» о взыскании с ООО «МАН» 39 млн рублей.

Как стало известно информагентству, просроченный долг перед волжскими хлебопёками составляет более 15 млн рублей, и предприятие почти за 2 недели предупредило руководство ООО «МАН» о прекращении поставок в сети, если долг не будет погашен до 30 июня. Погашение долгов не случилось, поэтому уже в выходные покупатели не увидели на прилавках продукцию ОАО «Хлебокомбинат - Волжский». Нет в МАНе и продукции волгоградского ОАО "Хлебозавод №5". С 1 июля предприятие также прекратило отгрузку своей продукции ввиду просроченной задолженности, которая превысила 37 млн рублей.

В базе арбитражного суда Волгоградской области продолжают появляться десятки исков к торговой сети. И, похоже, что ОАО «Хлебокомбинат – Волжский» – не единственное предприятие, пострадавшее от неуплаты за поставленный хлеб в магазины «МАН». Так, в феврале текущего года акционерное общество «Казанский хлебозавод № 3» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к ООО «МАН» о взыскании задолженности в размере 739 223,64 рублей. Иск этого завода суд удовлетворил полностью.