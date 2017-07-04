В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении мошенницы из Волгоградской области

В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Волгоградской области, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, в начале ноября 2013 года она, представившись торговым представителем ювелирного завода, провела в одном из магазинов золотых украшений Астрахани презентацию образцов ювелирных изделий. Выбрав интересные модели, с разрешения хозяйки торговой точки сотрудница заключила от имени собственника онлайн-договор на официальном сайте завода-изготовителя.

Через несколько дней предприятие выставило заказчику счёт оплаты за изготовление изделий из предоставленного материала. Когда консультант магазина собрала для передачи на завод золотой лом и изделия, которые не пользовались спросом у покупателей, волгоградка сообщила, что может оказать услугу по перевозке золота. В декабре 2013 года продавец-консультант передала женщине изделия из драгоценного металла на сумму более 247 тысяч рублей для доставки на предприятие.

«По истечении срока изготовления украшений владелица магазина обратилась на завод, чтобы выяснить, когда изделия будут доставлены в Астрахань. После продолжительного разговора сотрудница отдела готовых заказов ювелирного завода, сообщила, что материал не был предоставлен ни в установленный срок, ни позднее. На звонки предпринимателя торговый представитель, любезно предложившая свои услуги, не отвечала, тогда бизнес-леди обратилась в полицию», - отметили в ведомстве. Как оказалось, на момент заключения договора мошенница не являлась представителем завода, так как была уволена задолго до этого. По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело. Фигурантка была объявлена в розыск.

Как выяснилось, женщина продала имущество, а полученные денежные средства потратила на свои нужды.



