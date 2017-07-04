Руководители регионального фонда капремонта ввели в заблуждение жителей Волгограда

Руководство Волгоградского регионального фонда капремонта почему-то заранее решило отчитаться о проделанной работе и тем самым ввело в заблуждение жителей домов №№ 113, 115 по проспекту имени Ленина в Волгограде, являющихся объектами культурного наследия регионального значения. Как сообщили ИА «Высота 102» проживающие в этих домах горожане, они с нетерпением ждали после ремонта фасадов и крыш своих зданий торжественной приемки, в чем их заверил заместитель генерального директора фонда Алексей Конотопкин.

«16 июня, - рассказывают жители, - он прибыл на объект с командой специалистов регфонда и журналистами и заявил, что дома, сроки окончания ремонта которых переносились, наконец-то будут сданы в эксплуатацию в конце июня».





Однако, как заявляют волгоградцы, зачем их дезинформировали, - непонятно, потому что на объекте работ «еще хватает». К примеру, у дома №115 до сих пор стоят леса, практически вся территория в мусоре и строительных материалах, которые разбросаны не только у стен дома, но и в сквере напротив, где отдыхают жители. Правда, об отдыхе в этом месте они забыли на время ремонтных работ, но терпели.

«Но зачем обещать невыполнимое, – задаются вопросом горожане. - Ведь никто же не тянул за язык чиновника озвучивать сроки окончания работ. Тем более, что сами рабочие сегодня, 4 июля, заявили нам, что им понадобится не менее недели, чтобы привести в порядок территорию и окончательно завершить все работы».





Отметим, что на официальном сайте фонда капремонта 16 июня действительно опубликована информация, в которой говорится, что ввод многоэтажек по проспекту Ленина в эксплуатацию намечен на конец июня текущего года. Приводятся и слова Конотопкина, который поясняет, цитируем, что «эти объекты, по согласованию с собственниками, являются переходящими с 2016 на 2017 год… Перенести сдачу объектов было важно для более качественного выполнения фасадных работ».

«Качество проделанных работ на фасаде и крыше, - заявляют в свою очередь жильцы, - оценит время. А что касается сроков, то, как сообщалось на официальном сайте регфонда, наш 115-й дом должен быть сдан в эксплуатацию еще в 2015 году». Как утверждают волгоградцы, когда они решили вновь «побывать на сайте», то просто диву дались. Оказывается, что раздел «Региональная программа» существенно обновился, теперь тут у дома №115 – сроки сдачи - 2014-2016. «Кроме того, - делятся жильцы, - проведенный ремонт фасада должен был включать и его утепление, что стало для нас полной неожиданностью. Что ж, теперь нам осталось дожить до 2020-2022 годов, когда в доме начнется настоящий ремонт: фундамента, работы по электро-, тепло- и водоотведению и другие». Как заметили собственники квартир, на эти же годы запланирована разработка проектной документации и осуществление строительного контроля. «Как совместят это все руководители фонда капремонта, похоже, только им и известно», - заключили они.