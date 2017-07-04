Комитет финансов Волгоградской области 247 раз «споткнулся» на бюджетных кредитах





Комитет финансов Волгоградской области допустил 247 нарушений при расходовании бюджетных кредитов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Счетной палаты РФ, региональное ведомство, возглавляемое первым вице-губернатором Александром Дорждеевым, проигнорировало установленные Минфином России условия предоставления займов из федеральной казны в 2015-2016 годах.

Всего за предыдущие два года администрация Волгоградской области получила четыре льготные ссуды от российского правительства для снижения дефицита своего бюджета. Сумма полученных кредитов составила 12,3 млрд рублей. Взамен на финансовую поддержку администрация области была обязана выполнить ряд условий. В частности, размер госдолга на 1 января 2017 года не должен был превысить 74% от собственных доходов. Однако на контрольную дату сумма внешних обязательств региона значительное превысила установленный лимит и составила 90,5% (53,4 млрд рублей).

Еще одно важное требование Минфина касалось дефицита областной казны, который в 2016-2018 годах не должен превышать 10% от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета. Однако и этот наказ был проигнорирован: за 2016 год дефицит «вылез за рамки», составив 11,2% от размера собственных доходов. «Администрацией Волгоградской области не принималось достаточных мер для обеспечения сбалансированности бюджета и исполнения условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов», - отмечено в бюллетене Счетной палаты.

По результатам проверки в Министерство финансов РФ направлены уведомления «о применении бюджетных мер принуждения» к комитету финансов Волгоградской области. Также Счетная палата направила информационное письмо на имя губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.



