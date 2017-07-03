Более 2 тысяч жителей Волгоградской области обратились к врачам с жалобами на укусы клещей, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, неделю назад было зарегистрировано чуть более 1,7 тыс обращений. Несмотря на рост числа пострадавших, случаев заболеваний Крымской геморрагической лихорадкой, которую передают клещи, не увеличилось. По-прежнему их четыре - три в Котельникоском и один в Суровикинском районах.

Всего на территориях Южного, Северо-Кавказского и Кавказского федеральных округов зарегистрирован 61 случай Крымской геморрагической лихорадки. От этого заболевания умерли 4 человека - двое в Ростовской области, по одному - в Астраханской области и республике Калмыкия.