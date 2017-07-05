В Волгограде «Красный Октябрь» заплатит 2 миллиона рублей за сброс «железной» воды в Волгу

Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск регионального управления Росприроднадзора к АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» о возмещении ущерба водному объекту. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, поводом для направления иска в суд стала проверка управления Росприроднадзора по Волгоградской области процесса сброса тало-дождевых вод с территории цехов «Южной группы» в коллектор «Банный» и затем – в реку Волга, проведенная в конце прошлого года. Анализы проб воды показали наличие в ливневых стоках таких загрязняющих веществ, как сульфат-ион, хлориды, аммоний-ион, нефтепродукты, цинк, медь, кальций, железо и магний – которые без очистки попадают в реку Волга. При этом вещества, сбрасываемые в составе сточных вод «Красным Октябрем», превышают указанные нормативы. Суд установил, что предприятие должно очищать сточные воды до их отведения в коллектор, а в связи с невыполнением этой обязанности рассчитал сумму нанесенного ущерба водному объекту – реке Волга – в размере 2 миллионов рублей. Деньги будут взысканы в бюджет. Решение суда не вступило в законную силу.



