На территории ГИБДД в Волгограде установили поклонный крест





Сегодня в день Госавтоинспекции на территории ГИБДД города Волгограда установили и освятили поклонный крест в память о Благовещенском храме, стоявшем на этом месте с 1912 по 50-е годы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, освящение возглавил руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения Волгоградской епархии иерей Евгений Катаев. Благовещенская церковь открылась на Дар-горе в 1912 г., а закрыли ее в 1935 г. Последним ее настоятелем был протоиерей Прокопий Николаев. В 1936 г. здание сдали тресту столовых под ресторан. Во время страшной бомбёжки Сталинграда, по воспоминаниям местных жителей, народ укрывался в церковных подвалах и лабазах на ул. Ардатовской. У храма росли три акации, на одной из которых фашисты казнили нашего разведчика Сашу Филиппова. Когда на полузамученного героя накинули петлю, он сбил с ног одного карателя, но был заколот штыком и повешен. С созданием Волгоградской епархии храм воссоздали по другую сторону 2-ой Продольной в здании бывшего кинотеатра «Мир».







