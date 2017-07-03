



Сегодня глава администрации Кировского района Волгограда получил новый партийный статус. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении «Единой России», Сергей Семененко назначен и.о. секретаря Кировского местного отделения партии, которое ранее возглавлял депутат гордумы Валерий Миронов. Нардеп покинул партийный пост по собственному желанию в связи с большой занятостью на новом месте работы. Миронов теперь возглавляет Центр амбулаторного гемодиализа, расположенный в Кировском районе Волгограда. Ранее на протяжении долгих лет Миронов руководил «Городской клинической больницей №1». Для Семененко партийная работа не в новинку, поскольку до назначения чиновником он руководил региональным исполкомом "ЕР".

В Волгограде и области широко распространена практика назначения на должность партийных секретарей руководителей муниципалитетов или районов. Так, в областном центре шефство над местными ячейками "Единой России" взяли главы администраций Красноармейского района Антон Конин и Дзержинского района – Сергей Таций.



