Экс-директор "Жилкомфорта" в Волгограде подозревается в злоупотреблениях

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Жилкомфорт". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Основанием для проведения проверки послужило обращение в прокуратуру района местного жителя по вопросу правомерности взыскания с него коммерческой организацией, не имеющей отношения к управлению жилищным фондом, задолженности за коммунальные ресурсы.

Проверкой установлено, что ООО "Жилкомфорт", осуществляя деятельность по управлению жилым фондом, по состоянию на ноябрь 2015 года имело задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими поставку коммунальных ресурсов, в размере свыше 50 млн рублей. Данный долг образовался, в том числе, ввиду имеющейся задолженности граждан перед управляющей организацией.

В соответствии с жилищным законодательством денежные средства по оплате коммунальных услуг, полученные от граждан управляющей компанией, подлежат перечислению в полном объёме в пользу ресурсоснабжающих организаций.

Однако в апреле 2016 года ООО "Жилкомфорт" неправомерно переуступило право требования дебиторской задолженности (долг жильцов перед управляющей организацией) в размере 38 млн рублей одной из коммерческих организаций в заниженном размере – 3 млн рублей. При этом указанные 3 млн рублей фактически на счета ООО "Жилкомфорт" не поступили. Впоследствии руководство предприняло меры к ликвидации юридического лица, в настоящее время общество находится в стадии банкротства.

В результате неправомерных действий руководства управляющей компании ресурсоснабжающие организации потеряли возможность взыскания долга, чем причинен существенный ущерб организациям, поставляющим коммунальные ресурсы. Расследование уголовного дела проводится ОП №4 УМВД России по г.Волгограду.