Конкурс «Лучший по профессии 2017» прошел на Гремячинском ГОКе









На производственной площадке строительства Гремячинского горно-обогатительного комбината, где компания "ЕвроХим" реализует масштабный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, во второй раз прошел конкурс профессионального мастерства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в нынешнем году в конкурсе состязались 28 представителей пяти рабочих профессий: электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрического оборудования, электрогазосварщики, водители грузового автомобиля, машинисты автомобильного крана и водители погрузчика.

В первом, региональном этапе, в профессиональном мастерстве соревновались сотрудники предприятий, расположенных на одной производственной площадке компании. На второй этап конкурса – корпоративный – направятся лучшие из числа победителей и призеров. Региональный этап конкурса состоял из двух частей – теоретической и практической. В теоретическую часть, помимо профессиональных вопросов, включались вопросы на знание охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и все участники доказали высокий уровень знаний технологии выполнения соответствующего вида работ по своей профессии.

Во время практической части конкурса непосредственно на рабочих площадках работники в течение определенного времени изготавливали контрольные образцы изделия, выполняли технологические операции по своим профессиям в соответствии с утвержденным заданием, обязательным соблюдением требований правил безопасности труда.

Рабочие места были оснащены в соответствии с требованиями по охране труда и обеспечению безопасности труда, санитарно-эпидемиологическими требованиями и содержали полный комплект одинакового оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, необходимых для выполнения практического задания.

Победителями и призерами регионального этапа конкурса профессионального мастерства в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического оборудования» стали Сергей Гаврилюк, Алексей Лунёв и Павел Кореньков.

Лучшим в номинации «Электрогазосварщик» назван Юрий Осин, на втором месте Сергей Черкасов, на третьем – Василий Осипов.

Самые высокие результаты в номинации «Водитель грузового автомобиля» показал Алексей Мойса. Призерами стали водители Владимир Паршиков и Сергей Мирошников.

Геннадий Пащенко, Эдуард Зацепин и Денис Модин заняли призовые места в номинации «Машинист крана автомобильного».

В конкурсной номинации «Водитель погрузчика» первое место у Олега Коротенко, второе – у Сергея Капитулы, на третьем - Константин Дергалев.

Победители и призеры конкурса профессионального мастерства награждены дипломами и денежными призами. На следующий этап конкурса – корпоративный – поедут победители в номинациях электромонтер и электрогазосварщик, а также в конкурсе примет участие локомотивная бригада в составе машиниста тепловоза Павлова Дмитрия и составителя поездов Кизякова Антона.

Коллеги тепло поздравили победителей и не сомневаются, что котельниковцы достойно представят свое предприятие на корпоративном этапе.

Напомним, АО «МХК «ЕвроХим» по праву считается одной из самых социально ответственных компаний России. Свои высокие позиции среди лучших российских компаний холдинг «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил, став лидером индекса «Вектор устойчивого развития» Российского союза промышленников и предпринимателей.



