



Сегодня заявление на увольнение по собственному желанию написал заместитель главы администрации Волгограда Евгений Алтухов. Об этом ИА "Высота 102" стало известно из окружения чиновника. Официально эту информацию не комментируют. Между тем, по сведениям информагентства, желание замглавы администрации удовлетворено и его полномочия прекратятся уже с завтрашнего дня. В его окружении отмечают, что Евгений Анатольевич намерен вернутся на работу в Волгоградский государственный университет на должность начальника управления делами. Напомним, что в этом качестве он трудился до назначения заместителем главы администрации Волгограда. В разговоре с информагентством Алтухов от комментариев отказался.

Евгений Алтухов имеет большой опыт работы в муниципальном и представительном органах власти. В администрацию Волгограда он пришел в 1997 году, где проработал почти десять лет, последние годы он возглавлял управление по работе с политическими и общественными организациями. С 2006 года Евгений Алтухов работал в Волгоградской городской думе в должности управляющего делами. Имеет чин "Действительный муниципальный советник 1 класса". С ноября 2013 года работал начальником управления делами в Волгоградском государственном университете. В октябре 2014 вернулся в мэрию на должность заместителя главы администрации.



