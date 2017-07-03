Раритетная виолончель известного немецкого мастера 18-ого века Матиаса Клоза была оставлена у мастера в Санкт-Петербурге на основании расписки, без соответствующего оформления документов, подтверждающих факт передачи государственной собственности. Таковы, сообщили ИА «Высота 102» в комитете по культуре Волгоградской областной думы, предварительные результаты расследования обстоятельств вывоза музыкального инструмента, который числится на балансе Волгоградской областной филармонии, в северную столицу.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в областной филармонии «потеряли» виолончель, которую в январе этого года один из сотрудников филармонии отвез в Санкт-Петербург и оставил в городской академической филармонии им. Шостаковича у штатного мастера. Договоренность о реставрации виолончели была достигнута с участием приглашенного дирижера оркестра Юрия Серова. Мастер озвучил примерную стоимость работ – около 250 тысяч рублей, причем половину из этой суммы обещал заплатить из личных средств Юрий Серов.

Однако прошло уже почти полгода, а вестей о виолончели не было. Сегодня во время телефонного разговора председателя комитета по культуре Волгоградской облдумы Александра Осипова с мастером последний заверил, что инструмент находится у него и он «ждет дальнейших указаний». Между тем, некоторые сотрудники филармонии считают, что реставрация виолончели нецелесообразна, так как из-за возраста инструмент стал все чаще выходить из строя, а реставрация, соответственно, становится дороже. Так, осмотр уникальной вещи показал наличие трещин на частях, разрушение клеевых швов и т.д. Поэтому некоторые сотрудники считают, что старинную виолончель можно было бы, например, использовать в качестве музейного экспоната. А взамен раритета - приобрести современный инструмент. В любом случае, скорее всего, старинную виолончель привезут из Санкт-Петербурге обратно «домой». Здесь уже конкретно и решат ее судьбу.



