Полицейские задержали 33-летнюю руководителя отдела страховой компании и ее двоих знакомых за инсценировку ДТП ради получения страховых выплат. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, свой незаконный бизнес троица наладила с февраля 2016 года на территории Тракторозаводского района. Женщина консультировала знакомых по всем страховым случаям, осуществляла полный контроль. Мужчины проводили непосредственную инсценировку ДТП и оформляли необходимые документы, после чего предоставляли их в страховые компании для получения возмещений. Первоначальный ущерб оценивается в сумму более 1,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в сфере страхования". Фигуранты дела сознались в содеянном. По месту жительства всех подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности группы, банковские карты, печати. Также изъяты пять автомобилей, которые привлекались к инсценировке ДТП. Двое подозреваемых находятся под подпиской о невыезде, один заключен под стражу.



