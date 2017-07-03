



Сегодня Городищенский районный суд вынес приговор бывшему председателю Новорогачинской городской думы Сергею Забаре. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель районного СО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Сверкунов, ему назначен за мошенничество с земельными участками 1 год колонии общего режима. Забаре как физическому лицу вменялась подделка документов и два эпизода мошенничества с участками на территории поселения. Так же, как и экс-глава района Сергей Мамонтов, Забара использовал выписки 90-х годов, подавал документы в Росреестр о регистрации и незаконно получал в собственность землю. Общая сумма ущерба государству составила 660 тысяч рублей. В рамках обеспечения выплаты ущерба и возможного штрафа на имущество Забары был наложен арест на сумму более 1 млн рублей. Известно, что во владении поселкового главы есть заброшенная ферма, на которую также был наложен арест. Напомним, до суда Сергею Забаре была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.