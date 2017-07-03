



Брак, допущенный при строительстве фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Лемешкино Руднянского района, послужил причиной отказа подрядчику в оплате части работ по муниципальному контракту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ООО "ГазСтройМонтаж" пытался взыскать с администрации Руднянского района более 1,9 млн рублей задолженности за выполненные работы. В свою очередь администрация заявила встречный иск, содержащий требования о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ в сумме свыше 2,9 млн рублей, штрафа в размере 595,5 тыс рублей, убытков на сумму 34,2 тыс рублей. Согласно муниципальному контракту, ФАП на 45 посещений в сутки в селе Лемешкино подрядчик должен был возвести до 4 июня 2015 года, но в указанный срок этого не сдал. Цена контракта была определена в сумме более 11,9 млн рублей.

В ходе судебного заседания между сторонами возник спор относительно объема, стоимости и качества выполненных работ, в связи с чем по делу была назначена судебная экспертиза. Она показала, что работы были выполнены некачественно. В частности, экспертом установлены неустранимые дефекты выполнения строительных работ в части нарушения последовательности их исполнения. Это, как отмечается, повлекло развитие технологических дефектов, несовместимых с дальнейшей эксплуатацией объекта. Учитывая результаты экспертизы, суд пришел к выводу, что у администрации Руднянского района отсутствует обязанность по оплате указанных выше работ. В проведении дополнительной экспертизы подрядчику было отказано, так как каких-либо сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта суд не усмотрел. По итогам рассмотрения дела суд оказал подрядной организации в удовлетворении исковых требований. ООО "ГазСтройМонтаж" должен выплатить районной администрации требуемую неустойку, штраф, а также возместить расходы на производство судебной экспертизы в сумме 95 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



